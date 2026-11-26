Оприлюднені супутникові знімки Новошахтинського НПЗ після атаки 23 листопада демонструють наслідки пожеж на території резервуарних парків, які до цього були захищені вантажними контейнерами.

Крім того, на них зафіксовано пошкодження установок первинної нафтопереробки підприємства.

У Fire Point зазначили, що внаслідок атаки НПЗ знову зупинив роботу для проведення ремонту.

Фото: наслідки удару по Новошахтинському НПЗ (Fire Point)

Фото: наслідки удару по Новошахтинському НПЗ (Fire Point)

Нагадаємо, у ніч проти 23 листопада в Новошахтинську сталася масштабна пожежа в районі розташування двох паливних об'єктів, один із яких - великий нафтопереробний завод.

Перед цим Ростовська область перебувала під атакою понад три години. Місцеві жителі повідомляли про вибухи та займання.