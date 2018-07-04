Контент-маркетинг — путь к сердцу вашего клиента — 17 августа Content Marketing Day

17 августа Академия интернет-маркетинг “WebPromoExperts” проводит регулярную бесплатную онлайн-конференцию - “Content Marketing Day”.
Что же такое качественный контент и почему его вес, как канала генерации клиентов, стремительно растет? Как научиться создавать контент, который люди будут читать, сохранять в заметках и делиться ним в социальных сетях? Самый действенный способ узнать это - услышать доклады от экспертов-практиков соответствующей отрасли, которые поделятся своими фишками, кейсами и наработками. Вас ожидает 100% практической информации и никакой воды.
Программа максимально актуализируется на текущий момент, поэтому вы услышите самые свежие тренды и поймёте, что даёт результат именно сейчас.
И даже если вы давно уже опытный специалист - усовершенствуйте свои подходы и узнайте, как добиваться еще более быстрых и более высоких результатов.
Мероприятие бесплатное в онлайне, для участия необходимо зарегистрироваться. В день проведения конференции вам будет отправлено письмо с напоминанием и ссылкой на ее проведение.
Организаторы: “WebPromoExperts”, “WebPromo”
Спонсоры: “SendPulse”
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