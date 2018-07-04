Контент-маркетинг — путь к сердцу вашего клиента — 17 августа Content Marketing Day

17 августа Академия интернет-маркетинг “WebPromoExperts” проводит регулярную бесплатную онлайн-конференцию - “Content Marketing Day”.

Что же такое качественный контент и почему его вес, как канала генерации клиентов, стремительно растет? Как научиться создавать контент, который люди будут читать, сохранять в заметках и делиться ним в социальных сетях? Самый действенный способ узнать это - услышать доклады от экспертов-практиков соответствующей отрасли, которые поделятся своими фишками, кейсами и наработками. Вас ожидает 100% практической информации и никакой воды.

Программа максимально актуализируется на текущий момент, поэтому вы услышите самые свежие тренды и поймёте, что даёт результат именно сейчас.

На конференции вы сможете:

узнать, как с помощью контент-стратегии генерировать лояльных клиентов;

увидеть, как и за счёт чего выделиться на фоне конкурентов;

определить, как добиться с помощью качественного контента лояльности клиентов и достижения бизнес-целей;

​​​​​​​ получить свежие идеи для своей контент-стратегии;

задать интересующий вопрос спикеру в прямом эфире.

понять, как следует упаковывать свое предложение;

освоить современные приемы коммуникаций с онлайн-покупателями;

Конференция будет особо полезна, если вы:

маркетолог или интернет-маркетолог;

​​​​​​​ копирайтер или редактор;

SMM/SEO-специалист;

владелец или администратор сайтов;

контент-менеджер;

​​​​​​​предприниматель, который хочет эффективно развивать бизнес в интернете.

И даже если вы давно уже опытный специалист - усовершенствуйте свои подходы и узнайте, как добиваться еще более быстрых и более высоких результатов.

Что вас ждет?

8 часов полезной насыщенной информации.

13 спикеров-экспертов с уникальными докладами.

только актуальные руководства и рекомендации.

подарки и бонусы от организаторов и партнеров.

Как попасть на конференцию?

Мероприятие бесплатное в онлайне, для участия необходимо зарегистрироваться. В день проведения конференции вам будет отправлено письмо с напоминанием и ссылкой на ее проведение.

Организаторы: “WebPromoExperts”, “WebPromo”

Спонсоры: “SendPulse”

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