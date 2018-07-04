Контент-маркетинг - шлях до серця вашого клієнта - 17 серпня Content Marketing Day

17 серпня Академія інтернет-маркетинг "WebPromoExperts" проводить регулярну безкоштовну онлайн-конференцію - "Content Marketing Day".
Що ж таке якісний контент і чому його вага, як каналу генерації клієнтів, стрімко зростає? Як навчитися створювати контент, який люди будуть читати, зберігати в нотатках і ділитися ним в соціальних мережах? Найдієвіший спосіб дізнатися це - почути доповіді від експертів-практиків відповідної галузі, які поділяться своїми фішками, кейсами та напрацюваннями. Вас чекає 100% практичної інформації і ніякої води.
Програма максимально актуалізується на поточний момент, тому ви почуєте найсвіжіші тренди і зрозумієте, що дає результат саме зараз.
На конференції ви зможете:
Конференція буде особливо корисна, якщо ви:
І навіть якщо ви давно вже досвідчений фахівець - удосконалює свої підходи і дізнайтеся, як добиватися ще більш швидких і більш високих результатів.
Що вас чекає?
Як потрапити на конференцію?
Захід безкоштовне в онлайні, для участі необхідно зареєструватися. В день проведення конференції вам буде надіслано листа з нагадуванням і посиланням на її проведення.
Організатори: "WebPromoExperts", "WebPromo"
Спонсори: "SendPulse"
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