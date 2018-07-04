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Контент-маркетинг - шлях до серця вашого клієнта - 17 серпня Content Marketing Day

НовиниНовости компаний    04.07.2018 - 11:37

17 серпня Академія інтернет-маркетинг "WebPromoExperts" проводить регулярну безкоштовну онлайн-конференцію - "Content Marketing Day".

Що ж таке якісний контент і чому його вага, як каналу генерації клієнтів, стрімко зростає? Як навчитися створювати контент, який люди будуть читати, зберігати в нотатках і ділитися ним в соціальних мережах? Найдієвіший спосіб дізнатися це - почути доповіді від експертів-практиків відповідної галузі, які поділяться своїми фішками, кейсами та напрацюваннями. Вас чекає 100% практичної інформації і ніякої води.
Програма максимально актуалізується на поточний момент, тому ви почуєте найсвіжіші тренди і зрозумієте, що дає результат саме зараз.

  На конференції ви зможете:

  • дізнатися, як за допомогою контент-стратегії генерувати лояльних клієнтів;
  • зрозуміти, як слід упаковувати свою пропозицію;
  • освоїти сучасні прийоми комунікацій з онлайн-покупцями;
  • побачити, як і за рахунок чого виділитися на тлі конкурентів;
  • визначити, як домогтися за допомогою якісного контенту лояльності клієнтів і досягнення бізнес-цілей;
  • отримати свіжі ідеї для своєї контент-стратегії;
  • задати питання спікеру в прямому ефірі.


​​​​​​​Конференція буде особливо корисна, якщо ви:
 

  • маркетолог або інтернет-маркетолог;
  • копірайтер або редактор;
  • SMM / SEO-спеціаліст;
  • власник або адміністратор сайтів;
  • контент менеджер;
  • підприємець, який хоче ефективно розвивати бізнес в інтернеті.

І навіть якщо ви давно вже досвідчений фахівець - удосконалює свої підходи і дізнайтеся, як добиватися ще більш швидких і більш високих результатів.

Що вас чекає?

  • 8 годин корисної насиченою інформації.
  • 13 спікерів-експертів з унікальними доповідями.
  • тільки актуальні вказівки та рекомендації щодо.
  • подарунки і бонуси від організаторів і партнерів.

Як потрапити на конференцію?

Захід безкоштовне в онлайні, для участі необхідно зареєструватися. В день проведення конференції вам буде надіслано листа з нагадуванням і посиланням на її проведення.

Організатори: "WebPromoExperts", "WebPromo"

Спонсори: "SendPulse"

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 Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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