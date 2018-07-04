Контент-маркетинг - шлях до серця вашого клієнта - 17 серпня Content Marketing Day

17 серпня Академія інтернет-маркетинг "WebPromoExperts" проводить регулярну безкоштовну онлайн-конференцію - "Content Marketing Day".

Що ж таке якісний контент і чому його вага, як каналу генерації клієнтів, стрімко зростає? Як навчитися створювати контент, який люди будуть читати, зберігати в нотатках і ділитися ним в соціальних мережах? Найдієвіший спосіб дізнатися це - почути доповіді від експертів-практиків відповідної галузі, які поділяться своїми фішками, кейсами та напрацюваннями. Вас чекає 100% практичної інформації і ніякої води.

Програма максимально актуалізується на поточний момент, тому ви почуєте найсвіжіші тренди і зрозумієте, що дає результат саме зараз.



На конференції ви зможете:

дізнатися, як за допомогою контент-стратегії генерувати лояльних клієнтів;

зрозуміти, як слід упаковувати свою пропозицію;

освоїти сучасні прийоми комунікацій з онлайн-покупцями;

побачити, як і за рахунок чого виділитися на тлі конкурентів;

визначити, як домогтися за допомогою якісного контенту лояльності клієнтів і досягнення бізнес-цілей;

отримати свіжі ідеї для своєї контент-стратегії;

задати питання спікеру в прямому ефірі.



​​​​​​​Конференція буде особливо корисна, якщо ви:



маркетолог або інтернет-маркетолог;

копірайтер або редактор;

SMM / SEO-спеціаліст;

власник або адміністратор сайтів;

контент менеджер;

підприємець, який хоче ефективно розвивати бізнес в інтернеті.

І навіть якщо ви давно вже досвідчений фахівець - удосконалює свої підходи і дізнайтеся, як добиватися ще більш швидких і більш високих результатів.

Що вас чекає?

8 годин корисної насиченою інформації.

13 спікерів-експертів з унікальними доповідями.

тільки актуальні вказівки та рекомендації щодо.

подарунки і бонуси від організаторів і партнерів.

Як потрапити на конференцію?

Захід безкоштовне в онлайні, для участі необхідно зареєструватися. В день проведення конференції вам буде надіслано листа з нагадуванням і посиланням на її проведення.

Організатори: "WebPromoExperts", "WebPromo"

Спонсори: "SendPulse"

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