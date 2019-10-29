Контактной группе сообщили о разведении сил в Золотом

Контактной группе по Донбассу, которая сегодня проводит встречу в Минске, сообщили о разведении сил в Золотом Луганской области. Об этом в Facebook сообщила Дарка Олифер, пресс-секретарь представителя Украины на переговорах Леонида Кучмы.

По ее словам, представителям трехсторонней контактной группы, которая сейчас работает в Минске, сообщили, что сегодня стороны начали разведение сил и средств на участке в районе населенного пункта Золотое.

"В подтверждение этого с обеих сторон были запущены сигнальные ракеты", - добавила Олифер.

Напомним, ранее в штабе операции Объединенных сил (ООС) подтвердили разведение сил в Золотом. При этом подчеркивается, что украинская сторона примет все меры, чтобы разведение не ослабило оборонительные возможности боевых подразделений на этом участке. Кроме того, украинские власти не оставят местное население без внимания.

Отметим, на инвестиционном форуме в Мариуполе президент Владимир Зеленский заявил, что прекращение войны и возвращение оккупированных территорий является основной задачей украинской власти.