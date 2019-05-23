Контакт-центр ПАО "Днепрогаз" обработал более 413 тыс. обращений клиентов

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Самым популярным способом взаимодействия с газовой компанией для днепрян остаются телефонные обращения

В 2018 году операторы Контакт-центра ПАО "Днепрогаз" обработали более 413 тыс. обращений от клиентов. Ежемесячно за консультациями обращаются к газовикам около 40 тыс. потребителей природного газа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что подавляющее большинство из них касалось передачи показаний счетчиков газа и проверки лицевого счета на предмет задолженности или переплаты. Самым популярным способом взаимодействия с газовой компанией для днепрян остаются телефонные обращения.

По результатам работы в 2018 году Контакт-центр обработал 206,3 тыс. звонков от клиентов компании. По словам пресс-службы, в сравнении с показателями 2017 года количество показаний, которые потребители газа оказали посредством СМС-сообщений, увеличилось на 24%. Этой услугой воспользовались 169,2 тыс. днепрян. Около 33 тыс. клиентов прислали показания счетчиков через систему голосового меню, 4,7 тыс. клиентов предпочли переписке через электронную почту.

"Существенное преимущество электронных сервисов заключается в получении дистанционных консультаций, не посещая газовую компанию, - комментирует начальник управления клиентского сервиса ПАО "Днепрогаз" Марина Коваленко. – Например, в "личном кабинете" на сайте 104.ru можно не только проанализировать данные по лицевому счету и произвести онлайн-оплату за газ, но и получить исчерпывающие ответы на вопросы по предоставлению услуг по распределению голубого топлива".

В пресс-службе подчеркнули, что с целью повышения качества обслуживания специалисты "Днепрогаза" продолжают работать над созданием новых сервисов для своих клиентов.

"В числе недавно введенных новинок – чат-бот 7104ua в Viber, мобильные приложения 104 Mobile для Android и 104 Mobile Light для пользователей Apple, которые также набирают популярности среди потребителей газа. Так, более тысячи клиентов ПАО "Днепрогаз" в первом квартале этого года воспользовались чат-ботом в мессенджере Viber", - говорится в сообщении.