Контакт-центр ПАТ "Дніпрогаз" опрацював понад 413 тис. звернень клієнтів

Ілюстративне фото (dtek.com)

Найпопулярнішим способом взаємодії з газовою компанією для дніпрян залишаються телефонні звернення

У 2018 році оператори Контакт-центру ПАТ "Дніпрогаз" опрацювали понад 413 тис. звернень від клієнтів. Щомісяця за консультаціями до газовиків звертаються близько 40 тис. споживачів природного газу. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що переважна більшість з них стосувалася передачі показань лічильників газу та перевірки особового рахунку на предмет заборгованості чи переплати. Найпопулярнішим способом взаємодії з газовою компанією для дніпрян залишаються телефонні звернення.

За результатами роботи у 2018 році Контакт-центр опрацював 206,3 тис. дзвінків від клієнтів компанії. За словами прес-служби, в порівнянні з показниками 2017 року кількість показань, які споживачі газу надали за допомогою СМС-повідомлень, збільшилась на 24%. Цією послугою скористались 169,2 тис. дніпрян. Близько 33 тис. клієнтів надіслали показання лічильників через систему голосового меню, 4,7 тис. клієнтів надали перевагу листуванню через електронну пошту.

"Суттєва перевага електронних сервісів полягає в отриманні дистанційних консультацій, не відвідуючи газову компанію, - коментує начальник управління клієнтського сервісу ПАТ "Дніпрогаз" Марина Коваленко. – Наприклад, в "особистому кабінеті" на сайті 104.ua можна не тільки проаналізувати дані за особовим рахунком та здійснити онлайн-оплату за газ, а й отримати вичерпні відповіді на питання щодо надання послуг з розподілу блакитного палива".

У прес-службі підкреслили, що з метою підвищення якості обслуговування спеціалісти "Дніпрогазу" продовжують працювати над створенням нових сервісів для своїх клієнтів.

"У числі нещодавно запроваджених новинок – чат-бот 7104ua у Viber, мобільні додатки 104 Mobile для Android та 104 Mobile Light для користувачів Apple, які також набирають популярності серед споживачів газу. Так, понад тисяча клієнтів ПАТ "Дніпрогаз" в першому кварталі цього року скористались чат-ботом у месенджері Viber", - йдеться у повідомленні.