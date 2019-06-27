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Контакт-центр "Львовгаз Сбыта" обработал 1,4 млн обращений потребителей

Новости » Энергетика    27.06.2019 - 16:36
Контакт-центр "Львовгаз Сбыта" обработал 1,4 млн обращений потребителей
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Также получить консультацию можно непосредственно в Личном кабинете на сайте 104.ua

С начала года операторы Контакт-центра ООО "Львовгаз Сбыта" обработали 1,4 млн обращений клиентов. Чаще всего потребители области сверяются данные лицевого счета и консультируются относительно счетов за потребленный газ. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Чаще всего клиенты "Львовгаз Сбыта" обращались с вопросами по сверке лицевого счета и консультации по поводу квитанций - 77,5 тыс. Потребители могут получить дистанционную ответ на любой вопрос позвонив по номеру контакт-центра или написав на электронную почту", - говорится в сообщении.

Также, по словам пресс-службы, получить консультацию можно непосредственно в Личном кабинете на сайте 104.ua. Таким образом, операторы контакт-центра проконсультировали 21,7 тыс. потребителей голубого топлива Львовской области. Кроме того, в Личном кабинете есть опция обратного звонка Callback, ею воспользовались 12,6 тыс клиентов.

"Ради удобства и экономии времени наших клиентов мы постоянно работаем над увеличением способов дистанционного общения с нашей компанией. Следовательно, кроме контакт-центра, Личного кабинета на сайте 104.ua и мобильного приложения 104Mobile для Android, в этом году было разработано еще чат-бот 7104ua в мессенджере Viber и мобильное приложение 104 Mobile Light для пользователей iPhone. Оплатить за газ не выходя из дома – удобно и просто. С начала года более 30 тыс. наших клиентов уже рассчитались за газ именно через онлайн-сервисы", - рассказывает директор ООО "Львовгаз Сбыт" Павел Майк.

В пресс-службе отметили, что получить консультацию в контакт-центре ООО "Львовгаз Сбыт" потребители могут ежедневно от 8:00 до 20:00 по номерам телефонов 032 29 07 104, 032 24 23 104, 067 21 77 104, 067 33 32 104. Операторы работают без перерывов.

"Для того чтобы самостоятельно контролировать состояние лицевого счета, размер начисленной субсидии, наличие долга или переплаты, передать показания счетчика зарегистрируйте свой Личный кабинет на сайте 104.ua. Подробную инструкцию как зарегистрироваться в Личном кабинете, читайте на сайте 104.ua в разделе "Как зарегистрироваться", - говорится в сообщении.

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