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Консультацию по бесплатной правовой помощи можно получить онлайн, - Минюст

Новости » Политика     31.03.2020 - 16:21
Консультацию по бесплатной правовой помощи можно получить онлайн, - Минюст
Иллюстративное фото (УНИАН)

Система БПП начала онлайн-консультирование в частных чатах в Telegram и Viber

Система бесплатной правовой помощи начала онлайн-консультации в чатах Telegram и Viber. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства юстиции.

Указано, что теперь украинцы имеют возможность задать вопросы правового характера и получить ответы, которые будут готовить специалисты системы бесплатной правовой помощи. Задать вопрос и получить ответ можно только в рабочее время - с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу - с 09.00 до 16.45.

"Отныне получить ответ на юридический вопрос возможно в интерактивном режиме через частные чаты в популярных мессенджерах Телеграмм http://legalaid.gov.ua/telegram.html и Вайбер http://legalaid.gov.ua/viber.html", - сказано в сообщении.

Отмечается, что возможности чатов будут постепенно совершенствоваться для того, чтобы качественно отвечать на все запросы пользователей.

Напомним, в конце 2019 года в Минюсте анонсировали начало работы над созданием мобильного приложения системы бесплатной правовой помощи.

Как писало РБК-Украина, Министерство юстиции разработало законопроект об обязательном механизме оценки качества предоставляемой правовой помощи с использованием инструмента рецензирования "peer review".

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Новости Украины правовая помощьМинистерство юстиции Украины
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