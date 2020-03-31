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Консультацію щодо безоплатної правової допомоги можна отримати онлайн, - Мін'юст

Новини » Політика     31.03.2020 - 16:21
Консультацію щодо безоплатної правової допомоги можна отримати онлайн, - Мін'юст
Ілюстративне фото (УНІАН)

Система БПД розпочала онлайн-консультування у приватних чатах у Telegram та Viber

Система безоплатної правової допомоги розпочала онлайн-консультації у чатах Telegram та Viber. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства юстиції.

Вказано, що тепер українці мають можливість поставити запитання правового характеру та отримати відповіді, які будуть готувати фахівці системи безоплатної правової допомоги. Поставити запитання і отримати відповідь можна тільки у робочий час - з понеділка по четвер з 09.00 до 18.00, у п’ятницю - з 09.00 до 16.45.

"Відтепер отримати відповідь на юридичне запитання можливо в інтерактивному режимі через приватні чати у популярних месенджерах Телеграм http://legalaid.gov.ua/telegram.html та Вайбер http://legalaid.gov.ua/viber.html", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що можливості чатів будуть поступово вдосконалюватися для того, щоб якісно відповідати на всі запити користувачів.

Нагадаємо, наприкінці 2019 року у Мін'юсті анонсували початок роботи над створенням мобільного додатку системи безоплатної правової допомоги.

Як писало РБК-Україна, Міністерство юстиції розробило законопроект про обов'язковий механізм оцінки якості наданої правової допомоги з використанням інструменту рецензування "peer review".

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Новини України правовая помощьМіністерство юстиції України
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