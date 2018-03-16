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Консультации по кандидатуре на должность главы Минздрава еще продолжаются, - Гройсман

НовостиПолитика    16.03.2018 - 11:56
Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)
Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Гройсман отметил, что как только коалиция определится с кандидатурой, этот вопрос будет на рассмотрении ВРУ

Консультации относительно кандидатуры на должность главы Министерства здравоохранения Украины еще продолжаются. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

"Правительство приняло соответствующее решение о возложении обязанностей (на Ульяну Супрун, - ред.) в связи с тем, что есть отсутствие министра здравоохранения. Консультации относительно кандидатуры, внесения и решения кадровых вопросов ведутся в рамках коалиции. Как только будет решен вопрос, мы сразу выполним все, что необходимо", - заявил Гройсман.

По словам Гройсмана, как только коалиция определится относительно форматирования позиции по министерству здравоохранения обязательно это решение будет на рассмотрении украинского парламента.

Напомним, ранее сообщалось, что в декабре прошлого года нардепы подали иск против Гройсмана из-за невнесения им на рассмотрение Рады представления о назначение главы Минздрава. Впрочем, Окружной административный суд Киева отказал нардепам в удовлетворении иска против Гройсмана.

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Теги: Владимир Гройсман, Министерство здравоохранения Украины, Верховная Рада
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