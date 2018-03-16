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Консультації щодо кандидатури на посаду глави МОЗ ще тривають, - Гройсман

НовиниПолітика    16.03.2018 - 11:56
Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)
Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Гройсман зазначив, що як тільки коаліція визначиться з кандидатурою, це питання буде на розгляді ВРУ

Консультації щодо кандидатури на посаду глави Міністерства охорони здоров'я України ще тривають. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час години запитань до уряду у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

"Уряд ухвалив відповідне рішення про покладання обов’язків (на Уляну Супрун, - ред.) у зв’язку з тим, що є відсутність міністра охорони здоров’я. Консультації щодо кандидатури, внесення і вирішення кадрових питань ведуться в рамках коаліції. Як тільки буде вирішено питання, ми одразу виконаємо все, що необхідно", - заявив Гройсман.

За словами Гройсмана, як тільки коаліція визначиться щодо форматування позиції по міністерству охорони здоров'я обов'язково це рішення буде на розгляді українського парламенту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що  у грудні минулого року нардепи подали позов проти Гройсмана через невнесення ним на розгляд Ради подання про призначення глави МОЗ. Втім, Окружний адміністративний суд Києва відмовив нардепам у задоволенні позову проти Гройсмана.

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Теги: Володимир Гройсман, Мінстерство охорони здоров'я України, Верховна Рада
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