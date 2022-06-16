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Консультативный орган ЕС призвал предоставить Украине статус кандидата

Фото: консультативный орган ЕС призвал предоставить Украине статус кандидата (pixabay.com)
Автор: Иван Носальский

Социально-экономический комитет ЕС (EESC) одобрил резолюцию, которая поддерживает предоставление Украине статуса кандидата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст резолюции.

Отмечается, что документ поддержали около 200 депутатов организации. Решение приняли почти единогласно.

"EESC призывает Европейский совет предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС на встрече 23-24 июня 2022 года. Статус кандидата должен быть предоставлен Украине без ущерба для процесса вхождения стран Западных Балкан", - сказано в резолюции.

Также документом предусмотрена адаптация украинских беженцев, которые покинули территорию Украины из-за вторжения российских войск. В частности, создан план, который поможет гражданам Украины трудоустроиться и получить доступ к социальным услугам, включая образование и медицинское обслуживание.

В то же время в резолюции подчеркнули необходимость усиления экономической помощи Украине для восстановления от последствий войны.

Стоит заметить, что EESC - это организация, которая объединяет европейских работодателей, профсоюзы, негосударственные организации и представителей гражданского общества. Она обеспечивает представительство вышеперечисленных групп в ЕС.

Напомним, ранее стало известно, что в понедельник, 13 июня, Еврокомиссия обсудила предоставление Украине, Молдове и Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС.

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