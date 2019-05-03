Консультант демократов собирала компромат на Трампа, - посол Украины в США

Консультант комитета Демократической партии Александра Чалупа собирала компромат на Дональда Трампа во время избирательной кампании в Соединенных Штатах в 2016 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью посла Украины в США Валерия Чалого изданию The Hill.

По словам Чалого, представитель демократов украинского происхождения Чалупа обращалась в украинское посольство с запросом на получение информации о деятельности главы избирательного штаба Трампа Пола Манафорта в Украине.

"Чалупа позже пыталась договориться о том, чтобы президент Украина Петр Порошенко прокомментировал российские связи Манафорта во время визита в США в 2016 году", - рассказал посол.

Посол отметил, что Чалупа была известна посольству по ее контактам с украинским и другими диаспорами в Вашингтоне, а о ее связи с Демократической партией они узнали позже.

"Мы были удивлены, увидев интерес Александры к делу Манафорта. Она преследовала свои собственные интересы. Представители посольства однозначно заявили об отказе вмешиваться, потому что мы были уверены, что это исключительно внутренние вопросы США", - подчеркнул Чалый.

Напомним, ранее сообщалось, что генеральный прокурор США Уильям Барр начал работу над расследованием связей украинских деятелей из Демократической партией США с целью умышленного раскрытия информации о деятельности главы избирательного штаба Трампа Пола Манафорта.