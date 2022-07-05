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В Конституцию Украины планируют внести изменения: о чем идет речь

Фото: в Конституцию Украины планируют внести изменения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный совет по восстановлению Украины от последствий войны обнародовал планы по восстановлению Украины как в военный, так и послевоенный период. План предусматривает внесение изменений как в текущее законодательство, так и в Конституцию Украины в течение 2022-2026 годов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представительницы Верховной Рады в КСУ Ольги Совгири в Telegram.

"В сфере конституционной юстиции первоочередной задачей отмечено решение вопроса по отбору судей Конституционного суда Украины", - написала она.

Но на этом меры по реформе регулирования деятельности Конституционного суда не заканчиваются, отметила депутат.

В краткосрочной перспективе предполагается ввести дополнительный переходный период для утраты силы законов, которые признаются Конституционным судом как неконституционные в условиях военного положения - в течение трех месяцев после завершения военного положения.

В среднесрочной и долгосрочной перспективе предполагается:

  • - доработка процедуры привлечения судей Конституционного суда к дисциплинарной ответственности;
  • - совершенствование процедуры деятельности Конституционного суда, порядка рассмотрения им дел конституционного производства;
  • - повышение эффективности мониторинга соблюдения судьями Конституционного суда антикоррупционного законодательства.

Напомним, Конституционный суд Украины признал, что применение такой меры уголовно-правового характера, как специальная конфискация, соответствует Основному закону.

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Конституционный суд Украины