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До Конституції України планують внести зміни: про що йдеться

Фото: До Конституції України планують внести зміни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національна рада з відновлення України від наслідків війни оприлюднила плани щодо відновлення України як у воєнний, так і післявоєнний період. План передбачає внесення змін як до поточного законодавства, так і до Конституції України протягом 2022-2026 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представниці Верховної ради в КСУ Ольги Совгирі в Telegram.

"В сфері конституційної юстиції першочерговим завданням відзначено вирішення питання щодо добору суддів Конституційного суду України", - написала вона.

Але на цьому заходи з реформи регулювання діяльності Конституційного суду не закінчуються, зазначила депутат.

В короткостроковій перспективі передбачається запровадити додатковий перехідний період для втрати чинності законами, які визнаються Конституційним судом як неконституційні в умовах воєнного стану - протягом трьох місяців після завершення воєнного стану.

В середньостроковій і довгостроковій перспективі передбачається:

  • - доопрацювання процедури притягнення суддів Конституційного суду до дисциплінарної відповідальності;
  • - удосконалення процедури діяльності Конституційного суду, порядку розгляду ним справ конституційного провадження;
  • - підвищення ефективності моніторингу дотримання суддями Конституційного суду антикорупційного законодавства.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав, що застосування такого заходу кримінально-правового характеру, як спеціальна конфіскація, відповідає Основному закону.

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Конституционный суд Украины