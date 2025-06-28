Конституція Пилипа Орлика: як українці створили першу у світі демократію

Конституція Пилипа Орлика, створена 1710 року, стала не просто символом української державності, а реальним політико-правовим актом, який на роки випередив свій час.

Про історичний контекст її появи в інтерв’ю РБК-Україна розповів кандидат історичних наук, голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров .

Після поразки Івана Мазепи та Карла XII під Полтавою козацьке військо з шведами відступило до Бендер - на територію Османської імперії. Саме там, у вигнанні, виникла потреба в новій суспільній угоді між гетьманом, старшиною, запорожцями та міщанами.

За словами історика, документ, відомий як Конституція Пилипа Орлика або Бендерська конституція, був задуманий Іваном Мазепою, а підписаний уже Пилипом Орликом після смерті гетьмана. Згодом акт затвердив король Швеції Карл XII.

Конституція містила преамбулу з описом української історії та церковної належності до Константинопольського патріархату. У документі вперше для того часу було закладено принцип поділу влади на законодавчу, виконавчу та судову.

Алфьоров наголошує, що цей правовий акт був не теоретичним, а дієвим. У 1711 році Орлик намагався реалізувати конституційні положення на Правобережжі України. На його думку, документ має всі підстави вважатися першою конституцією у світі - задовго до американської чи польської.