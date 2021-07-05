Конституционный суд Армении рассмотрит иски по результатам парламентских выборов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости-Армения" .

Конституционный суд решил объединить иски блоков "Армения", "Честь имею", а также партий "Зартонк" и "Армянская родина", так как они касаются одного и того же вопроса - результатов голосования. Все иски рассмотрят на одном заседании.

Внеочередные выборы в Армении прошли 20 июня 2021 года после того, как премьер-министр Никол Пашинян объявил о своей отставке. По результатам голосования, победила партия Пашиняна с результатом 53,91%.

Блоки "Армения" и "Честь имею", по окончательным результатам голосования, набрали 21,09% и 5,22% соответственно.