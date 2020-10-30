Конституционный переворот. Сегодня в 21.00 в Свободе Слова Савика Шустера

- Кто и почему лишил украинцев права знать о состоянии чиновников?
- Какие последствия для государства принесут последние решения Конституционного Суда?
- Потеряет ли Украина безвиз?
- Может ли КСУ захватить власть в стране?
Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.
Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.
Гости студии:
Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины;
Сергей Марченко, министр финансов Украины;
Александр Новиков, глава Национального агентства по вопросам противодействия коррупции;
Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (2014-2016);
Виола фон Крамон-Таубадель, депутат Европейского парламента;
Матти Маасикас, глава представительства ЕС в Украине;
Станислав Шевчук, Глава Конституционного Суда Украины (2018-2019);
Федор Вениславский, представитель Президента Украины в Конституционном Суде, народный депутат, “Слуга народа” ;
Сергей Власенко, народный депутат, ВО “Батькивщина”, член Комитета ВРУ по вопросам правовой политики;
Нестор Шуфрич, народный депутат, “Оппозиционная платформа - За жизнь”;
Анастасия Радина, народный депутат, “Слуга народа”, глава Комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики;
Ярослав Юрчишин, народный депутат, “Голос”, первый заместитель главы Комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики;
Марина Ставнийчук, представитель президента Украины в Конституционном Суде Украины (2007-2010), член Венецианской комиссии от Украины (2009-2013).
Они говорят, а решает народ.