Конституционный переворот. Сегодня в 21.00 в Свободе Слова Савика Шустера

- Кто и почему лишил украинцев права знать о состоянии чиновников?

- Какие последствия для государства принесут последние решения Конституционного Суда?

- Потеряет ли Украина безвиз?

- Может ли КСУ захватить власть в стране?

Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Гости студии:

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины;

Сергей Марченко, министр финансов Украины;

Александр Новиков, глава Национального агентства по вопросам противодействия коррупции;

Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (2014-2016);

Виола фон Крамон-Таубадель, депутат Европейского парламента;

Матти Маасикас, глава представительства ЕС в Украине;

Станислав Шевчук, Глава Конституционного Суда Украины (2018-2019);

Федор Вениславский, представитель Президента Украины в Конституционном Суде, народный депутат, “Слуга народа” ;

Сергей Власенко, народный депутат, ВО “Батькивщина”, член Комитета ВРУ по вопросам правовой политики;

Нестор Шуфрич, народный депутат, “Оппозиционная платформа - За жизнь”;

Анастасия Радина, народный депутат, “Слуга народа”, глава Комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики;

Ярослав Юрчишин, народный депутат, “Голос”, первый заместитель главы Комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики;

Марина Ставнийчук, представитель президента Украины в Конституционном Суде Украины (2007-2010), член Венецианской комиссии от Украины (2009-2013).

Они говорят, а решает народ.