Конституційний переворот. Сьогодні в 21.00 в Свободі Слова Савіка Шустера

- Хто та чому позбавив українців права знати про статки чиновників?

- Які наслідки для держави матимуть останні рішення Конституційного Суду?

- Чи втратить Україна безвіз?

- Чи може КСУ захопити владу в країні?

Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

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Гості студії:

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України;

Сергій Марченко, міністр фінансів України;

Олександр Новіков, голова Національного агентства запобігання корупції;

Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України (2014-2016);

Віола фон Крамон-Таубадель, депутат Європейського парламенту;

Матті Маасікас, глава представництва ЄС в Україні;

Станіслав Шевчук, Голова Конституційного Суду України (2018-2019);

Федір Веніславський, представник Президента України у Конституційному Суді, народний депутат, “Слуга народу” ;

Сергій Власенко, народний депутат, ВО “Батьківщина”, член Комітету ВРУ з питань правової політики;

Несторй Шуфрич, народний депутат, “Опозиційна платформа - За життя";

Анастасія Радіна, народний депутат, “Слуга народу”, голова Комітету ВРУ з питань антикорупційної політики;

Ярослав Юрчишин, народний депутат, “Голос”, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань антикорупційної політики;

Марина Ставнійчук, представник президента України у Конституційному Суді України (2007-2010), член Венеційської комісії від України (2009-2013).

Вони говорять, а вирішує народ.