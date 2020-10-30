Конституційний переворот. Сьогодні в 21.00 в Свободі Слова Савіка Шустера

- Хто та чому позбавив українців права знати про статки чиновників?
- Які наслідки для держави матимуть останні рішення Конституційного Суду?
- Чи втратить Україна безвіз?
- Чи може КСУ захопити владу в країні?
Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.
Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.
.
Гості студії:
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України;
Сергій Марченко, міністр фінансів України;
Олександр Новіков, голова Національного агентства запобігання корупції;
Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України (2014-2016);
Віола фон Крамон-Таубадель, депутат Європейського парламенту;
Матті Маасікас, глава представництва ЄС в Україні;
Станіслав Шевчук, Голова Конституційного Суду України (2018-2019);
Федір Веніславський, представник Президента України у Конституційному Суді, народний депутат, “Слуга народу” ;
Сергій Власенко, народний депутат, ВО “Батьківщина”, член Комітету ВРУ з питань правової політики;
Несторй Шуфрич, народний депутат, “Опозиційна платформа - За життя";
Анастасія Радіна, народний депутат, “Слуга народу”, голова Комітету ВРУ з питань антикорупційної політики;
Ярослав Юрчишин, народний депутат, “Голос”, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань антикорупційної політики;
Марина Ставнійчук, представник президента України у Конституційному Суді України (2007-2010), член Венеційської комісії від України (2009-2013).
Вони говорять, а вирішує народ.