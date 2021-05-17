Конституційність призначення Шкарлета: КСУ вирішить, чи відкривати провадження

Конституційний суд України розгляне питання відкриття провадження щодо відповідності Основному закону постанови про призначення Сергія Шкарлета главою Міністерства освіти та науки. Це відбудеться на цьому тижні.

Про це повідомила представник Верховної ради у КСУ Ольга Совгиря у своєму Telegram.

"Велика палата КСУ планує розглянути питання про відкриття конституційного провадження у справі щодо конституційності постанови Верховної ради "Про призначення Шкарлета С. М. міністром освіти і науки України", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше колегія у складі трьох суддів КСУ відмовила у відкритті провадження у цій справі. Це сталося наприкінці березня. Тоді Совгиря уточнювала, що відмова не є остаточною.

Як писало РБК-Україна, 17 грудня 2020 року Рада призначила Шкарлета на посаду міністра освіти і науки України. До цього він виконував обов'язки глави Міносвіти. За нього проголосувала мінімально необхідна кількість нардепів - 226.

Міністр зачитував текст присяги під вигуки "Ганьба!".

Так, комітет з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду глави МОН.