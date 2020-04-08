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В Конституционном суде изучат законопроект о переносе КСУ в Харьков

Новости » Политика     08.04.2020 - 15:53
В Конституционном суде изучат законопроект о переносе КСУ в Харьков
Фото: Конституционный суд (РБК-Украина)

Предварительно, законопроект ограничивает конституционные права

В Конституционном суде Украины (КСУ) изучают текст зарегистрированного в Верховной раде законопроекта №3300 о внесении изменений в закон "О Конституционном суде Украины" в части усиления независимости и улучшения эффективности функционирования органа конституционной юрисдикции. Об этом сообщили в пресс-службе КСУ.

Отмечается, что согласно предварительному анализу, данный законопроект не учитывает предложения КСУ, предоставленные ранее в парламент, при этом предусматривает существенные ограничения определенных конституционных прав.

"Конституционный суд Украины не одобряет попыток необоснованных законодательных изменений, которые могут ухудшить права человека в Украине, и настаивает, что такие изменения должны приниматься взвешенно, аргументировано, после проведения профессиональных дискуссий с привлечением экспертов, в том числе Венецианской комиссии, о чем неоднократно подчеркивал Совет Европы", - сообщили в КСУ.

Отмечается, что в 2019 году КСУ передал в Верховную раду пакет системных наработок для принятия изменений в законодательство, направленных на улучшение реализации принятой реформы на практике.

Напомним, 6 апреля на сайте Верховной рады появился текст законопроекта №3330, который предлагает перенести КСУ в Харьков.

Представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский сообщал, что данный законопроект позволи дистанцировать судей от влияния политических сил.

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Новости Украины Конституционный суд УкраиныХарьковзаконопроект
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