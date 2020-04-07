У президента прокомментировали идею о переносе КСУ в Харьков 

Фото: Конституционный суд (РБК-Украина)

В Харьков суд будет дистанцированным от политического влияния

В случае принятия Верховной радой законопроекта №3300 “О внесении изменений в закон “О Конституционном Суде Украины” судей удастся дистанцировать от влияния политических сил. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский.

По словам нардепа, идея переноса Конституционного суда в Харьков имеет большое количество преимуществ.

“Именно в Харькове Конституционный суд будет дистанцированный от центров политической власти. В частности, от политических сил, которые, к сожалению, пока влияют на судей Конституционного суду. Судей, которые, по нашей информации советуются как им голосовать или не голосовать за то или иное решение”, - заявил Вениславский.

Кроме того, по мнению нардепа, Харьков является городом, который лучше всего подходит для работы Конституционного суда, ведь является юридическим столицей Украины.

“Я считаю, что инициатива достаточно обоснованной. Это закономерный вопрос, почему именно в Харьков. Потому что именно Харьков еще с советского союза это всегда был мощный юридический центр. Один из трех мощных юридических вузов был именно Харьковский юридический институт на тот момент. Это давние традиции и научная школа”, - добавил он.

Напомним, 6 апреля на сайте Верховной рады появился текст законопроекта №3330, который предлагает перенести КСУ в Харьков.

До этого КСУ признал неконституционными некоторые положения судебной реформы президента Владимира Зеленского. В частности, суд отменил сокращение количества судей Верховного суда с 200 до 100. Венецианская комиссия просила убрать эти положения в законе Зеленского еще в декабре прошлого года.