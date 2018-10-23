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В Константинополе заявили, что Томос Украине будет предоставлен в "нужное время"

Новости » Общество    23.10.2018 - 16:33
Фото: Макариос Христопольский (patriarchate.org)
Фото: Макариос Христопольский (patriarchate.org)

Помощник Варфоломея сообщил, что самым сложным было решение об автокефалии для УПЦ, а Томос - это второй и не такой тяжелый шаг

В Константинополе заявили, что Томос Украинской православной церкви (УПЦ) будет предоставлен в "нужное время". Об этом сообщил помощник Вселенского патриарха Варфоломея епископ Макариос Христопольский, передает РБК-Украина, ссылаясь на его интервью изданию "Урядовый курьер".

По словам помощника патриарха, Варфоломей "сделает все в свое время".

"Решение об автокефалии Украины принято. Это было самое сложное. Томос - второй шаг, и это не так трудно. Томос - это завершение решение, иными словами - "удостоверение". В нужное время и Томос будет предоставлен. Патриарх Варфоломей ведет дело и сделает все в свое время", - подчеркнул Христопольский.

Напомним, константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что патриархат не отступит в вопросе предоставления автокефалии Украинской православной церкви, несмотря на призывы Русской православной церкви (РПЦ).

Как писало РБК-Украина ранее, Синод Константинопольского патриархата снял анафему с предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и поддержал продолжение предоставления автокефалии Украине.

Агентство также сообщало, что президент Украины Петр Порошенко надеется, что объединительный архиерейский Собор пройдет без конфликтов, и Томос об автокефалии будет вручен предстоятелю церкви, которого он выберет.

Кроме того, спикер Рады Андрей Парубий заявил, что УПЦ должна получить Томос об автокефалии до 2019 года.

Томос об автокефалии УПЦ: РПЦ ответила Константинополю Константинополь не отступит в вопросе автокефалии УПЦ, - Варфоломей
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