В Константинополе заявили, что Томос Украине будет предоставлен в "нужное время"

Фото: Макариос Христопольский (patriarchate.org)

Помощник Варфоломея сообщил, что самым сложным было решение об автокефалии для УПЦ, а Томос - это второй и не такой тяжелый шаг

В Константинополе заявили, что Томос Украинской православной церкви (УПЦ) будет предоставлен в "нужное время". Об этом сообщил помощник Вселенского патриарха Варфоломея епископ Макариос Христопольский, передает РБК-Украина, ссылаясь на его интервью изданию "Урядовый курьер".

По словам помощника патриарха, Варфоломей "сделает все в свое время".

"Решение об автокефалии Украины принято. Это было самое сложное. Томос - второй шаг, и это не так трудно. Томос - это завершение решение, иными словами - "удостоверение". В нужное время и Томос будет предоставлен. Патриарх Варфоломей ведет дело и сделает все в свое время", - подчеркнул Христопольский.

Напомним, константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что патриархат не отступит в вопросе предоставления автокефалии Украинской православной церкви, несмотря на призывы Русской православной церкви (РПЦ).

Как писало РБК-Украина ранее, Синод Константинопольского патриархата снял анафему с предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и поддержал продолжение предоставления автокефалии Украине.

Агентство также сообщало, что президент Украины Петр Порошенко надеется, что объединительный архиерейский Собор пройдет без конфликтов, и Томос об автокефалии будет вручен предстоятелю церкви, которого он выберет.

Кроме того, спикер Рады Андрей Парубий заявил, что УПЦ должна получить Томос об автокефалии до 2019 года.