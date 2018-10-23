У Константинополі заявили, що Томос Україні буде надано у "потрібний час"

Фото: Макаріос Христопольский (patriarchate.org)

Помічник Варфоломія повідомив, що найскладнішим було рішення про автокефалію для УПЦ, а Томос - це другий і не такий важкий крок

У Константинополі заявили, що Томос Українській православній церкві (УПЦ) буде надано у "потрібний час". Про це повідомив помічник Вселенського патріарха Варфоломія єпископ Макаріос Христопольський, передає РБК-Україна, посилаючись на його інтерв'ю виданню "Урядовий кур'єр".

За словами помічника патріарха, Варфоломій "зробить усе в свій час".

"Рішення про автокефалію України прийнято. Це було найскладніше. Томос - другий крок, і це не так важко. Томос – це завершення рішення, іншими словами – "засвідчення". У потрібний час і Томос буде надано. Патріарх Варфоломій веде справу і зробить усе в свій час", - підкреслив Христопольський.

Нагадаємо, константинопольський патріарх Варфоломій заявив, що патріархат не відступить у питанні надання автокефалії Українській православній церкві, незважаючи на заклики Російської православної церкви (РПЦ).

Як писало РБК-Україна раніше, Синод Константинопольського патріархату зняв анафему з предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату Філарета і підтримав продовження надання автокефалії Україні.

Агентство також повідомляло, що президент України Петро Порошенко сподівається, що об'єднавчий архієрейський Собор пройде без конфліктів, і Томос про автокефалію буде вручений предстоятелю церкви, якого він обере.

Крім того, спікер Ради Андрій Парубій заявив, що УПЦ повинна отримати Томос про автокефалію до 2019 року.