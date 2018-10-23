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У Константинополі заявили, що Томос Україні буде надано у "потрібний час"

Новини » Суспільство    23.10.2018 - 16:33
Фото: Макаріос Христопольский (patriarchate.org)
Фото: Макаріос Христопольский (patriarchate.org)

Помічник Варфоломія повідомив, що найскладнішим було рішення про автокефалію для УПЦ, а Томос - це другий і не такий важкий крок

У Константинополі заявили, що Томос Українській православній церкві (УПЦ) буде надано у "потрібний час". Про це повідомив помічник Вселенського патріарха Варфоломія єпископ Макаріос Христопольський, передає РБК-Україна, посилаючись на його інтерв'ю виданню "Урядовий кур'єр".

За словами помічника патріарха, Варфоломій "зробить усе в свій час".

"Рішення про автокефалію України прийнято. Це було найскладніше. Томос - другий крок, і це не так важко. Томос – це завершення рішення, іншими словами – "засвідчення". У потрібний час і Томос буде надано. Патріарх Варфоломій веде справу і зробить усе в свій час", - підкреслив Христопольський.

Нагадаємо, константинопольський патріарх Варфоломій заявив, що патріархат не відступить у питанні надання автокефалії Українській православній церкві, незважаючи на заклики Російської православної церкви (РПЦ).

Як писало РБК-Україна раніше, Синод Константинопольського патріархату зняв анафему з предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату Філарета і підтримав продовження надання автокефалії Україні.

Агентство також повідомляло, що президент України Петро Порошенко сподівається, що об'єднавчий архієрейський Собор пройде без конфліктів, і Томос про автокефалію буде вручений предстоятелю церкви, якого він обере.

Крім того, спікер Ради Андрій Парубій заявив, що УПЦ повинна отримати Томос про автокефалію до 2019 року.

Томос про автокефалію УПЦ: РПЦ відповіла Константинополю Константинополь не відступить в питанні автокефалії УПЦ, - Варфоломій
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