В Константинополе объяснили, почему ПЦУ не имеет право создавать зарубежные епархии

Фото: экзарх Константинополя Даниил (facebook.com/bishop.daniel3)

В лоне Вселенского патриархата существует отдельная структура - Украинская православная церковь в диаспоре

Экзарх Константинополя Даниил объяснил, почему Православная церковь Украины (ПЦУ) не имеет право создавать зарубежные епархии и приходы. Об этом заявил архиепископ Даниил Памфильський Украинской православной церкви в США, передает РБК-Украина со ссылкой на "ВВС Украина".

"Дело в том, что в лоне Вселенского патриархата существует отдельная структура - Украинская православная церковь в диаспоре. Она имеет свои структуры в США, в Канаде, в Австралии, Бразилии, Венесуэле, Парагвае, в Европе", - рассказал архиепископ.

В частности, "чтобы не создавать параллельные юрисдикции, было четко сказано, что ПЦУ будет сотрудничать с Константинополем для духовного окормления украинцев за рубежом".

При этом экзарх Константинополя пояснил, что это не значит, что "украинские иерархи не смогут поехать во Францию ​​или в США и заботиться о людях там. Конечно, они могут к нам приезжать, как и мы приезжать в Украину".

Кроме того, относительно приходов бывшей УПЦ Киевского патриархата в России архиепископ отметил, что "нужно найти модель компромисса, чтобы каким-то образом заботиться о тех людях, которые имеют свои общины".

Напомним, ранее РБК-Украина опубликовало перевод текста томоса об автокефалии объединенной Православной церкви Украины.

"Этим подписанным патриаршим и синодальным томосом мы признаем и провозглашаем установленную, в пределах территории Украины, автокефальную церковь нашей духовной дочерью и призываем все мировые Православные церкви признавать ее как сестру… как таковую, что имеет своей кафедрой исторический город Киев, не может ставить епископов или основывать приходы за пределами государства", - говорится в томосе.