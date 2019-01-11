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У Константинополі пояснили, чому ПЦУ не має право створювати закордонні єпархії

Новини » Суспільство    11.01.2019 - 12:32
У Константинополі пояснили, чому ПЦУ не має право створювати закордонні єпархії
Фото: екзарх Константинополя Даниїл (facebook.com/bishop.daniel3)

В лоні Вселенського патріархату існує окрема структура - Українська православна церква в діаспорі

Екзарх Константинополя Даниїл пояснив, чому Православна церква України (ПЦУ) не має право створювати закордонні єпархії та парафії. Про це заявив архієпископ Даниїл Памфільський Української православної церкви в США, передає РБК-Україна з посиланням на "ВВС Україна".

"Справа в тому, що в лоні Вселенського патріархату існує окрема структура - Українська православна церква в діаспорі. Вона має свої структури в США, в Канаді, в Австралії, Бразилії, Венесуелі, Парагваї, в Європі", - розповів архієпископ.

Зокрема, "щоб не створювати паралельні юрисдикції, було чітко сказано, що ПЦУ буде співпрацювати з Константинополем для духовного окормлення українців за кордоном".

При цьому екзарх Константинополя пояснив, що це не означає, що "українські ієрархи не зможуть поїхати до Франції або у США і опікуватися про людей там. Звичайно, вони можуть приїжджати до нас, як і ми приїжджати в Україну".

Крім того, щодо парафій колишньої УПЦ Київського патріархату в Росії архієпископ зазначив, що "потрібно знайти модель компромісу, щоб якимось чином піклуватися про тих людей, які мають свої громади".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна опублікувало переклад тексту томосу про автокефалію об'єднаної Православної церкви України.

"Цим підписаним патріаршим і синодальним томосом ми визнаємо і проголошуємо встановлену в межах території України, автокефальну церкву нашою духовною дочкою і закликаємо всі світові Православні церкви визнавати її як сестру... як таку, що має своєю кафедрою історичне місто Київ, не може ставити єпископів або засновувати парафії за межами держави", - йдеться в томосі.

У статут ПЦУ можуть внести зміни, - Константинополь В Єдину церкву перейшли 47 парафій УПЦ МП
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