Константинополь в майбутньому може визнати ПЦУ патріархатом, - Філарет

Фото: патріарх Філарет (Віталій Носач, РБК-Україна)

Філарет заявив, що ПЦУ має претензію на патріархат, так як це велика церква

Константинополь в майбутньому може визнати Православну церкву України (ПЦУ) патріархатом. Про це заявив почесний патріарх Філарет, передає РБК-Україна з посиланням на "Прямий".

За його словами, ПЦУ "має претензію на патріархат, так як це велика церква".

"Поки що нас визнали як митрополію, і ми з цим згодні. Хоч ми 25 років були патріархатом, але зараз погодилися на тому, що ми - метрополія, але митрополія для всього православ'я. Ми маємо претензію на патріархат тому, що ми - велика церква. Ми маємо надію, що Українську церкву з часом константинопольський Вселенський патріарх визнає і патріархатом. Це - майбутнє, але це буде", - сказав Філарет.

Він зазначив, що Російська і декілька інших церков поки не увійдуть до спілкування з ПЦУ, однак поступово більшість увійде.

"Поступово всі увійдуть в молитовне єднання і з Вселенським патріархом, і з української церквою. В тому числі і російська, тому що іншого шляху немає", - сказав він.

Нагадаємо, в неділю, 6 січня, ввечері в Києві приземлився літак з томосом про автокефалію Православної церкви України.

Варто відзначити, що томос - це особливий документ, який завершує процес отримання автокефалії православної церквою. Автокефалія ж полягає в повній самостійності церкви у прийнятті рішень. Таким чином, ПЦУ юридично вийшла з підпорядкування іншої помісної церкви, тобто РПЦ, і буде підкорятися тій, яка дає автокефалію, - а саме Константинопольському патріархату.