Константин Скопцов: выставка в Одессе — искусство тайных смыслов

Что общего между голландским средневековым живописцем и современным художником-графиком из Одессы? Например, «умение и смелость изображать человека таким, каким он является на самом деле» — так говорили еще в XVI веке про Иеронима Босха, этим же качеством отличается Константин Скопцов. Цель «Одесского Босха» — через фантастические образы и мистические символы показать человеческую суть. А как это у него получается, можно увидеть лично. Выставка Константина Скопцова откроется 7 декабря 2018 года в одесском бизнес-центре «Уолл-стрит» и будет действовать бессрочно. Организатор Эльвира Гаврилова — продюсер и главный редактор журнала «Финансофф» — приглашает на экспозицию всех ценителей «зашифрованных посланий» и философской проблематики в графике и живописи. Для одесситов это первая за долгое время возможность увидеть необыкновенные картины Константина Скопцова вживую.

Художник Константин Скопцов — для эстетов и интеллектуалов

Как и картины Босха, так и работы Скопцова не открывают свое содержание с первого взгляда. Множество образов, символов, надписей создают впечатление хаоса и смущают своей неочевидностью. Однако стоит преодолеть оторопь, чтобы обнаружить особенную красоту и притягательность этих полотен.

Сам автор говорит о том, что воспринимать его картины можно на трех уровнях.

1-й уровень восприятия: визуальный.

Если работа украсила чей-то кабинет, создала рабочую атмосферу, а владелец кабинета говорит, указывая на нее, «мне нравится» — это уже говорит о том, что зритель и художник нашли друг друга.

2-й уровень: интеллектуальный.

Когда человеку нравится смотреть на картину, он может попытаться понять идею. Интерес побуждает к размышлениям и поискам информации. Он заходит в интернет, чтобы найти значения увиденных символов, строит теории на основании личного опыта и знаний, и эта интеллектуальная работа, духовный рост зрителя посредством картины — лучшая награда для автора.

3-й уровень: посвященный.

Доступен тем, кто владеет семантикой, знает все значения сакральных символов и способен воспринимать эти символы в качестве философской категории.

Например, рыба может восприниматься как изображение животного, а может — как символ христианства. Те же, кто захочет вникнуть глубоко, могут вспомнить (или узнать), что в библейском «Апокалипсисе» материальный мир сравнивается с морем, где рыба — сам Христос, который «пришел к своим». И таких символов множество в каждой картине.

Семантический реализм Константина Скопцова

Инициатор выставки Эльвира Гаврилова подчеркивает, что в работах Константина Скопцова нет ничего случайного и ничего «просто так». Каждый изображенный там объект имеет несколько значений, если судить по вышесказанному — как минимум три. Иначе и быть не может, ведь наука о смысловых значениях — семантика, легла в основу стилевого самоопределения художника. Свою авторскую манеру Константин Скопцов назвал «семантический реализм».

Каждый зритель выбирает сам, расшифровывать ли ему все смыслы этих произведений, находить свои собственные или же сосредоточиться на эстетических впечатлениях. Но одно несомненно — аллегорические образы картин Скопцова поражают воображение и заставляют думать. Поэтому их охотно приобретают для кабинетов и офисов, вешают напротив рабочих мест. Приходите на выставку в бизнес-центр «Уолл-стрит» (пер. Вице-Адмирала Жукова, 14), чтобы найти картину, которая даст толчок в вашей деятельности, или просто ознакомиться с творчеством уникального художника и философа Константина Скопцова. Также все это можно сделать на его персональном сайте: https://konstantin-skoptsov.com