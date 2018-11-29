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Константин Скопцов: выставка в Одессе — искусство тайных смыслов

Новости » Новости компаний    29.11.2018 - 13:37
Константин Скопцов: выставка в Одессе — искусство тайных смыслов

Что общего между голландским средневековым живописцем и современным художником-графиком из Одессы? Например, «умение и смелость изображать человека таким, каким он является на самом деле» — так говорили еще в XVI веке про Иеронима Босха, этим же качеством отличается Константин Скопцов. Цель «Одесского Босха» — через фантастические образы и мистические символы показать человеческую суть. А как это у него получается, можно увидеть лично. Выставка Константина Скопцова откроется 7 декабря 2018 года в одесском бизнес-центре «Уолл-стрит» и будет действовать бессрочно. Организатор Эльвира Гаврилова — продюсер и главный редактор журнала «Финансофф» — приглашает на экспозицию всех ценителей «зашифрованных посланий» и философской проблематики в графике и живописи. Для одесситов это первая за долгое время возможность увидеть необыкновенные картины Константина Скопцова вживую.

Художник Константин Скопцов — для эстетов и интеллектуалов

Как и картины Босха, так и работы Скопцова не открывают свое содержание с первого взгляда. Множество образов, символов, надписей создают впечатление хаоса и смущают своей неочевидностью. Однако стоит преодолеть оторопь, чтобы обнаружить особенную красоту и притягательность этих полотен.

Константин Скопцов: выставка в Одессе — искусство тайных смыслов

Сам автор говорит о том, что воспринимать его картины можно на трех уровнях.

  • 1-й уровень восприятия: визуальный.

Если работа украсила чей-то кабинет, создала рабочую атмосферу, а владелец кабинета говорит, указывая на нее, «мне нравится» — это уже говорит о том, что зритель и художник нашли друг друга.

  • 2-й уровень: интеллектуальный.

Когда человеку нравится смотреть на картину, он может попытаться понять идею. Интерес побуждает к размышлениям и поискам информации. Он заходит в интернет, чтобы найти значения увиденных символов, строит теории на основании личного опыта и знаний, и эта интеллектуальная работа, духовный рост зрителя посредством картины — лучшая награда для автора.

  • 3-й уровень: посвященный.

Доступен тем, кто владеет семантикой, знает все значения сакральных символов и способен воспринимать эти символы в качестве философской категории.

Например, рыба может восприниматься как изображение животного, а может — как символ христианства. Те же, кто захочет вникнуть глубоко, могут вспомнить (или узнать), что в библейском «Апокалипсисе» материальный мир сравнивается с морем, где рыба — сам Христос, который «пришел к своим». И таких символов множество в каждой картине.

Семантический реализм Константина Скопцова

Инициатор выставки Эльвира Гаврилова подчеркивает, что в работах Константина Скопцова нет ничего случайного и ничего «просто так». Каждый изображенный там объект имеет несколько значений, если судить по вышесказанному — как минимум три. Иначе и быть не может, ведь наука о смысловых значениях — семантика, легла в основу стилевого самоопределения художника. Свою авторскую манеру Константин Скопцов назвал «семантический реализм».

Константин Скопцов: выставка в Одессе — искусство тайных смыслов

Каждый зритель выбирает сам, расшифровывать ли ему все смыслы этих произведений, находить свои собственные или же сосредоточиться на эстетических впечатлениях. Но одно несомненно — аллегорические образы картин Скопцова поражают воображение и заставляют думать. Поэтому их охотно приобретают для кабинетов и офисов, вешают напротив рабочих мест. Приходите на выставку в бизнес-центр «Уолл-стрит» (пер. Вице-Адмирала Жукова, 14), чтобы найти картину, которая даст толчок в вашей деятельности, или просто ознакомиться с творчеством уникального художника и философа Константина Скопцова. Также все это можно сделать на его персональном сайте: https://konstantin-skoptsov.com

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