Костянтин Скопцов: Виставка в Одесі — мистецтво таємних смислів

Що спільного між голландським середньовічним живописцем і сучасним художником-графіком з Одеси? Наприклад, «вміння і сміливість зображувати людину такою, якою вона є насправді» — так говорили ще в XVI столітті про Ієроніма Босха, цією ж якістю відрізняється Костянтин Скопцов. Мета «Одеського Босха» — через фантастичні образи і містичні символи показати людську суть. А як це у нього виходить, можна побачити особисто. Виставка Костянтина Скопцова відкриється 7 грудня 2018 року в одеському бізнес-центрі «Уолл-стріт» і буде діяти безстроково. Організатор Ельвіра Гаврилова — продюсер і головний редактор журналу «Фінансофф» — запрошує на експозицію всіх поціновувачів «зашифрованих послань» і філософської проблематики в графіці і живопису. Для одеситів це перша за довгий час можливість побачити незвичайні картини Костянтина Скопцова наживо.

Художник Костянтин Скопцов — для естетів та інтелектуалів

Як і картини Босха, так і роботи Скопцова не відчиняють свій зміст з першого погляду. Безліч образів, символів, написів створюють враження хаосу і бентежать своєю неочевидністю. Однак варто подолати острах, щоб виявити особливу красу і привабливість цих полотен.

Сам автор говорить про те, що сприймати його картини можна на трьох рівнях.

1-й рівень сприйняття: візуальний.

Якщо робота прикрасила чийсь кабінет, створила робочу атмосферу, а власник кабінету каже, вказуючи на неї, «мені подобається» — це вже говорить про те, що глядач і художник знайшли один одного.

2-й рівень: інтелектуальний.

Коли людині подобається дивитися на картину, вона може спробувати зрозуміти ідею. Інтерес спонукає до роздумів і пошуків інформації. Вона заходить в інтернет, щоб знайти значення побачених символів, будує теорії на підставі особистого досвіду і знань, і ця інтелектуальна робота, духовне зростання глядача за допомогою картини — найкраща нагорода для автора.

3-й рівень: посвячений.

Доступний тим, хто володіє семантикою, знає всі значення сакральних символів і здатний сприймати ці символи як філософської категорії.

Наприклад, риба може сприйматися як зображення тварини, а може — як символ християнства. Ті ж, хто захоче вникнути глибоко, можуть згадати (або дізнатися), що в біблійному «Апокаліпсисі» матеріальний світ порівнюється з морем, де риба — сам Христос, який «прийшов до своїх». І таких символів безліч у кожній картині.

Семантичний реалізм Костянтина Скопцова

Ініціатор виставки Ельвіра Гаврилова підкреслює, що в роботах Костянтина Скопцова немає нічого випадкового і нічого «просто так». Кожен зображений там об'єкт має кілька значень, якщо судити з вищесказаного — як мінімум три. Інакше і бути не може, адже наука про смислові значення — семантика, лягла в основу стильового самовизначення художника. Свою авторську манеру Костянтин Скопцов назвав «семантичний реалізм».

Кожен глядач обирає сам, розшифровувати йому все смисли цих творів, знаходити свої власні або ж зосередитися на естетичних враженнях. Але одне безсумнівно — алегоричні образи картин Скопцова вражають уяву і змушують думати. Тому їх охоче купують для кабінетів і офісів, вішають навпроти робочих місць. Приходьте на виставку в бізнес-центр «Уолл-стріт» (пров. Віце-Адмірала Жукова, 14), щоб знайти картину, яка дасть поштовх у вашій діяльності, або просто ознайомитися з творчістю унікального художника і філософа Костянтина Скопцова. Також все це можна зробити на його персональному сайті: https://konstantin-skoptsov.com