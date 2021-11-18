Консенсуса о предоставлении Украине европейской перспективы нет, - представитель Еврокомиссии

"Когда мы говорим с Украиной, мы говорим как партнеры. Сейчас - и мы достаточно открыто говорим об этом - Европа не в том состоянии, чтобы быть готовой к следующему шагу. Консенсуса на этот счет нет. Но я лично верю в то, что у Украины есть европейская перспектива", - заявила она.

По ее словам, что сейчас ожидается, когда откроется окно возможностей для полной европейской перспективы, важно гарантировать, что в экономической и регуляторной сферах через контакты между людьми и так далее мы сделаем интеграцию более крепкой, надежной и сильной.

В то же время, представитель Еврокомиссии заявила, что не соглашается с мнением о том, что руководство Украины саботирует европейскую интеграцию страны.

"Когда новый президент пришел к власти, совершенно очевидно, что был период, когда он разбирался в делах. Отношения с ЕС - это огромный, сложный комплекс, включая Соглашение об ассоциации, которое является чрезвычайно сложным договором. Двусторонние отношения не сводятся к тому, что есть просто один диалог одного лидера с другим, а затем за этим все идет. Это очень многогранные отношения, сектор за сектором, взаимодействие и ангажемент. Я решительно не соглашусь с мнением, что есть саботаж интеграции Украины с ЕС", - заявила Матернова.