Консенсусу щодо надання Україні європейської перспективи немає, - представник Єврокомісії

"Коли ми говоримо з Україною, ми говоримо як партнери. Зараз - і ми досить відкрито говоримо про це - Європа не в тому стані, щоб бути готовою до наступного кроку. Консенсусу з цього приводу немає. Але я особисто вірю в те, що в України є європейська перспектива", - заявила вона.

За її словами, що зараз очікується, коли відкриється вікно можливостей для повної європейської перспективи, важливо гарантувати, що в економічній і регуляторній сферах через контакти між людьми і так далі ми зробимо інтеграцію більш міцною, надійною і сильною.

В той самий час, представник Єврокомісії заявила, що не погоджується з думкою про те, що керівництво України саботує європейську інтеграцію країни.

"Коли новий президент прийшов до влади, цілком очевидно, що був період, коли він розбирався в справах. Відносини з ЄС - це величезний, складний комплекс, включаючи Угоду про асоціацію, яка є надзвичайно складним договором. Двосторонні відносини не зводяться до того, що є просто один діалог одного лідера з іншим, а потім за цим все йде. Це дуже багатогранні відносини, сектор за сектором, взаємодія і ангажемент. Я рішуче не погоджуся з думкою, що є саботаж інтеграції України з ЄС", - заявила Матернова.