У Конотопі пролунали вибухи, ППО працює по дронах-камікадзе росіян

У Конотопі Сумської області цієї ночі пролунала серія вибухів на тлі ворожої дронової атаки. Триває робота сил та засобів протиповітряної оборони.
Про це передає РБК-Україна, посилаючись на Telegram мера Конотопа Артема Семеніхіна.
Про вибух у Конотопі міський голова розповів о 00:36. Після цього він поінформував про рух "Шахедів" з південного напрямку, які "ідуть на зниження". Згодом мер повідомив про нові вибухи через атаку ударних БПЛА, яка триває.
Крім того, Семеніхін оприлюднив в мережі аудіозаписи, на яких можна почути звуки, схожі на стрільбу, та вибухи, ймовірно через падіння збитих дронів-камікадзе.
Місцевих мешканців просять залишатися в укритті до відбою повітряної тривоги.
Між тим у Повітряних силах інформували, що російські загарбники запустили нові "Шахеди" у бік України для чергової хвилі атаки. Нова група БПЛА ворога заходила у повітряних простір країни з території Бєлгородської області.
Як повідомлялося раніше, у ніч проти 4 травня через дронову атаку з боку російських окупантів у низці областей була оголошена повітряна тривога. Для ударів противник задіяв кілька груп "Шахедів".
Станом на зараз карти тривоги в Україні виглядає так:
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