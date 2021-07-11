Конор проиграл бой с Порье. Макгрегор сломал ногу

Президент UFC Дана Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 264 рассказал о травме, которую получил Конор Макгрегор в главном поединке вечера против Дастина Порье.

"Мне показалось, что это была лодыжка, ноя же не врач, я не могу сказать точно. Ему сделают рентген, и мы точно узнаем, что с ним", - начал Уайт.

Однако сразу после этих слов главный коммерческий директор UFC Хантер Кэмпбелл сообщил президенту промоушена обновленную информацию.

"Перелом большеберцовой кости, голень", - сообщил функционер.