Конор програв бій з Пор'є. Макгрегор зламав ногу

Президент UFC Дана Уайт на прес-конференція після турніру UFC 264 розповів про травму, яку отримав Конор Макгрегор у головному поєдинку вечора проти Дастіна Пор'є.

"Мені здалося, що це була кісточка, але ж не лікар, я не можу сказати точно. Йому зроблять рентген, і ми точно дізнаємося, що з ним", - почав Уайт.

Однак відразу після цих слів головний комерційний директор UFC Хантер Кемпбелл повідомив президенту промоушена оновлену інформацію.

"Перелом великогомілкової кістки, гомілка", - повідомив функціонер.