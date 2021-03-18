Конопляный мех и еда из конопли, стройматериалы и лекарства из каннабиса – что может производить Кыргызстан, чтобы выбраться из нищеты

Кыргызстан по примеру Украины может наладить проиводство товаров и продуктов питания из конопли. Об этом сказал ведущий специалист в области выращивания производственной конопли в Украине, глава Украинской конопляной ассоциации Александр Чижов на прошедшей в столице Кыргызстана Международной конференции: «Победит ли Кыргызстан бедность с помощью технической, медицинской и рекреационной конопли? Можно ли трансформировать самосознание целой нации?».

Г-ин Чижов рассказал, что Украинская конопляная ассоциация объядиняет много компаний по производству различных продуктов из конопли.

Среди них протеин, масло, халва, съедобные семечкии и даже конопляный мех.

Это растение совсем непрхотливо, не требует использования пестицидов и гербицидов, может дать два урожая в год, восстанавливает почву. При выращивании конопля потребляет на 75% меньше воды, чем хлопок, и поглощает в 4 раза больше углекислого газа, чем деревья.” Его коллега Антон Мормуль отметил, что отдельным источником пополнения бюджета Кыргызстана может стать производство стройматериалов на основе конопли.



Мероприятие было организованно Всемирной лигой «Разум вне наркотика» и ее Президентом – всемирно известным врачом-наркологом профессором Женишбеком Назаралиевым. Доктор пролечивший более 18 000 зависимых людей со всего мира отмечает, что больше половины из них страдали от алкоголизма и только 5 из них обратились к нему с зависимостью от марихуаны.

«Внедрение марихуаны поможет избежать алкоголизации всего народа. Потому что наш народ спивается. Идея производства каннабиса во всех его проявлениях трансформирует сознание номада», – заявил Назаралиев, добавив, что легализация каннабиса «поможет справиться с повальной бедностью, даст моду, туризм, новое движение в культуре», а также вернет «былой национальный дух, гордость и совесть».

Свою заинтересованность в сотрудничестве с профессором Назаралиевым, также выразили пракически все участники конференции среди которых:

химик-аналитик из Израиля Лумир Онджрей Хануш, в 1971 году заложивший основы изучения каннабиса и его лечебных свойств;

экс-мэр Праги и влиятельный чешский политик новой волны, а также специалист по психиатрии Павел Бем;

председатель парламента Грузии по здравоохранению и соцразвитию и инициатор проекта по легализации марихуаны Акакий Зоидзе, а также, многие другие специалисты, ученые, политики и бизнесмены из США, Японии, Чили, Чехии, Канады и Нидерландов.

По итогам конференции было сформулировано и направлено предложение для руководства страны и лично Президента КР Садыра Жапарова. Специалисты предлогают возродить коноплеводство в Кыргызстане для решения проблемы бедности, декриминализровать каннабис в медицинских и рекриационных целях, а также снизить зависимость от импорта продовольствия и текстиля за счет внедрения конопли в легкую и пищевую промышленность.