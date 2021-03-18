Конопляне хутро і їжа з конопель, будматеріали та ліки з канабісу - що може виробляти Киргизстан, щоб вибратися з убогості

Киргизстан за прикладом України може налагодити виробництва товарів і харчових продуктів з конопель. Про це сказав провідний фахівець в галузі вирощування виробничих конопель в Україні, глава Української конопляної асоціації Олександр Чижов на минулій в столиці Киргизстану Міжнародної конференції: «Чи переможе Киргизстан бідність за допомогою технічної, медичної та рекреаційної конопель? Чи можна трансформувати самосвідомість цілої нації?».

Пан Чижов розповів, що Українська конопляна асоціація об'єднує багато компаній по виробництву різних продуктів з конопель. Серед них протеїн, масло, халва, їстівні насіння і навіть конопляне хутро.Ця рослина зовсім непримхлива, не вимагає використання пестицидів і гербіцидів, може дати два врожаї на рік, відновлює ґрунт. При вирощуванні конопля споживає на 75% менше води, ніж бавовна, і поглинає в 4 рази більше вуглекислого газу, ніж дерева. " Його колега Антон Мормуль зазначив, що окремим джерелом поповнення бюджету Киргизстану може стати виробництво будматеріалів на основі конопель.

Захід був організовано Всесвітньою лігою «Розум поза наркотику» і її Президентом - всесвітньо відомим лікарем-наркологом професором Женішбеком Назаралієвим. Доктор, що вилікував понад 18 000 залежних людей з усього світу відзначає, що більша частина з них страждали від алкоголізму і тільки 5 з них звернулися до нього із залежністю від марихуани.

«Впровадження марихуани допоможе уникнути алкоголізації всього народу. Тому що наш народ спивається. Ідея виробництва канабісу у всіх його проявах трансформує свідомість номада », - заявив Назаралієв, додавши, що легалізація канабісу «допоможе впоратися з повальною бідністю, дасть моду, туризм, новий рух в культурі», а також поверне «колишній національний дух, гордість і совість».

Свою зацікавленість у співпраці з професором Назаралієвим, також висловили майже всі учасники конференції серед яких:

хімік-аналітик з Ізраїлю Лумір Онджрей Хануш, якийв 1971 році заклав основи вивчення канабісу та його лікувальних властивостей;

екс-мер Праги й впливовий чеський політик нової хвилі, а також фахівець з психіатрії Павло Бем;

голова парламенту Грузії з охорони здоров'я і соцрозвитку та ініціатор проекту по легалізації марихуани Акакій Зоідзе, а також, багато інших фахівців, вчених, політиків й бізнесменів з США, Японії, Чилі, Чехії, Канади й Нідерландів.

За підсумками конференції було сформульовано і направлено пропозицію для керівництва країни й особисто Президента КР Садира Жапарова. Фахівці пропонують відродити коноплярства в Киргизстані для розв'язання проблеми бідності, декриміналізувати канабіс в медичних і рекреаційних цілях, а також знизити залежність від імпорту продовольства і текстилю шляхом впровадження конопель в легку і харчову промисловість.