Коноплянка завершить кар'єру заради бізнесу. Екс-форвард збірної України стане партнером

34-річний українець вирішив не продовжувати активні виступи. У січні він розірвав контракт із румунським "Клужем".

Коноплянка зібрався стати футбольним агентом. Компаньйоном вінгера нібито стане багаторічний партнер по "Дніпру" та збірній України Роман Зозуля. Вони планують створити посередницьку компанію, що займатиметься працевлаштування українських футболістів у Європі.

Раніше Коноплянка достроково попрощався з "Клужем". Підписаний влітку контракт був чинним до кінця сезону. Досвідчений вінгер не зміг завоювати місце в обоймі "залізничників", провівши на полі сумарно лише 54 хвилини в чотирьох поєдинках. Сезон 2022/23 відіграв у польській "Краковії" (28 матчів, 4 голи, 2 асисти).

Хто такий Євген Коноплянка

Уродженець Кропивницького (тоді – Кіровоград), вихованець місцевого "Олімпіка". У 16 років опинився в структурі "Дніпра".

Дебютував на професіональному рівні в сезоні 2007/08. Зіграв у складі занепалого гранда 7 повних сезонів. Влітку 2015-го перейшов до іспанської "Севільї", але в Ла Лізі провів лише рік. Наступні три сезони відіграв у німецькому "Шальке", а потім ще два – в донецькому "Шахтарі".

Переможець Ліги Європи 2015/16 зі "Севільєю" і чемпіон України з "гірниками". Посеред сезону 2021/22 опинився в "Краковії". У складі збірної України дебютував у 2010 році та загалом провів 87 поєдинків (10 голів), учасник Євро-2012 та Євро-2016.