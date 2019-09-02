Коноплянка близок к переходу в "Шахтер"

Фото: Евгений Коноплянка (ffu.ua)

Донецкий Шахтер может вернуть игрока в Украину

Полузащитник гельзенкирхенского "Шальке" Евгений Коноплянка может продолжить карьеру в Украине. Как сообщает на своей странице в сети Twitter итальянский журналист Sky Sport Italia Джанлука ди Марцио, украинец близок к переходу в донецкий "Шахтер".

Детали переговоров пока неизвестны.

В "Шахтере" Коноплянка может заменить Тайсона, на которого, по информации того же Ди Марцио претендует итальянский "Милан".

#Milan, si tratta ad oltranza per #Taison

Trattativa difficile, ma c'è una piccola apertura da parte dello #Shakthar https://t.co/mFO1cS5n0r — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 1, 2019

Отметим, что трансферное окно в Украине закрылось 1 сентября. Однако "Шальке" может предоставить игроку статус свободного агента. Трансферное окно в Бундеслиге закрывается 2 сентября.

Ранее спортивный директор "Шальке" Йохен Шнайдер заявил, что Коноплянка с большей долей вероятности останется в немецком клубе. Он пропустил предсезонную подготовку с командой из-за поиска клуба для трансфера.

Ранее украинским полузащитником интересовался "Бешикташ", однако переход в турецкий клуб так и не состоялся. Сообщалось об интересе со стороны итальянских клубов.

Напомним, трансферная стоимость Коноплянки резко упала. Ранее вингер стоил 10 млн евро, теперь же его цена - 6,5 млн евро.