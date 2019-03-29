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Кононенко отреагировал на расследование "Схем"

Новости » Политика    29.03.2019 - 11:47
Кононенко отреагировал на расследование "Схем"
Фото: Игорь Кононенко (УНИАН)

Кононенко назвал манипуляцией расследование журналистов

Народный депутат Игорь Кононенко назвал манипуляцией расследования журналистов программы "Схемы" относительно афер в энергетике. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Кононенко.

"Сегодня я получил запрос от журналистов проекта "Схемы: коррупция в деталях" с просьбой ко мне как народному депутату Украины предоставить комментарий для одной из их программ расследований. В письме к редакции "Радио Свобода" сообщил, что готов в определенный законом 5-дневный срок официально ответить на любые вопросы журналистов и предложил встретиться в понедельник на следующей неделе", - заявил Кононенко.

Однако, по словам Кононенко, в этот же день на странице проекта в Facebook появился анонс уже смонтированной программы "Схемы", которая должна была выйти в эфир, но без его комментариев.

"Я убежден, что это пример манипуляции мнением зрителей и превращения журналистики в политическую технологию в интересах определенного кандидата в президенты Украины накануне выборов", - заявил Кононенко.

Как народный депутат Украины он обратился к руководству "Радио Свобода" дать оценку относительно "нарушения" авторами программы "Схемы" журналистских стандартов и Кодекса журналистской этики.

Кононенко отреагировал на расследование &quot;Схем&quot;

Напомним, "Схемы" опубликовали записи телефонных разговоров бизнесмена Дмитрия Крючкова, братьев Суркисов и ближайшего соратника президента Петра Порошенко Игоря Кононенко, которые свидетельствуют о возможной причастности последнего к аферам в энергетике.

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