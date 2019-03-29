Кононенко відреагував на розслідування "Схем"

Фото: Ігор Кононенко (УНІАН)

Кононенко назвав маніпуляцією розслідування журналістів

Народний депутат Ігор Кононенко назвав маніпуляцією розслідування журналістів програми "Схеми" щодо афер в енергетиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Кононенка.

"Сьогодні я отримав запит від журналістів проекту "Схеми: корупція в деталях" з проханням до мене як народного депутата України надати коментар для однієї з їхніх програм розслідувань. У листі до редакції "Радіо Свобода" я повідомив, що готовий у визначений законом 5-денний термін офіційно відповісти на будь-які запитання журналістів та запропонував зустрітися у понеділок наступного тижня", - заявив Кононенко.

Проте, за словами Кононенка, цього ж дня на сторінці проекту у Facebook з’явився анонс вже змонтованої програми "Схеми", яка мала вийти в ефір, але без його коментарів.

"Я переконаний, що це приклад маніпуляції думкою глядачів та перетворення журналістики на політичну технологію в інтересах певного кандидата в президенти України напередодні виборів", - заявив Кононенко.

Як народний депутат України він звернувся до керівництва "Радіо Свобода" дати оцінку щодо "порушення" авторами програми "Схеми" журналістських стандартів та Кодексу журналістської етики.

Нагадаємо, "Схеми" опублікували записи телефонних розмов бізнесмена Дмитра Крючкова, братів Суркісів та найближчого соратника президента Петра Порошенка Ігоря Кононенка, які свідчать про можливу причетність останнього до афер в енергетиці.