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Кононенко відреагував на розслідування "Схем"

Новини » Політика    29.03.2019 - 11:47
Кононенко відреагував на розслідування "Схем"
Фото: Ігор Кононенко (УНІАН)

Кононенко назвав маніпуляцією розслідування журналістів

Народний депутат Ігор Кононенко назвав маніпуляцією розслідування журналістів програми "Схеми" щодо афер в енергетиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Кононенка.

"Сьогодні я отримав запит від журналістів проекту "Схеми: корупція в деталях" з проханням до мене як народного депутата України надати коментар для однієї з їхніх програм розслідувань. У листі до редакції "Радіо Свобода" я повідомив, що готовий у визначений законом 5-денний термін офіційно відповісти на будь-які запитання журналістів та запропонував зустрітися у понеділок наступного тижня", - заявив Кононенко.

Проте, за словами Кононенка, цього ж дня на сторінці проекту у Facebook з’явився анонс вже змонтованої програми "Схеми", яка мала вийти в ефір, але без його коментарів.

"Я переконаний, що це приклад маніпуляції думкою глядачів та перетворення журналістики на політичну технологію в інтересах певного кандидата в президенти України напередодні виборів", - заявив Кононенко.

Як народний депутат України він звернувся до керівництва "Радіо Свобода" дати оцінку щодо "порушення" авторами програми "Схеми" журналістських стандартів та Кодексу журналістської етики.

Кононенко відреагував на розслідування &quot;Схем&quot;

Нагадаємо, "Схеми" опублікували записи телефонних розмов бізнесмена Дмитра Крючкова, братів Суркісів та найближчого соратника президента Петра Порошенка Ігоря Кононенка, які свідчать про можливу причетність останнього до афер в енергетиці.

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