Конкурсный отбор в "Школу женского лидерства в цифровую эпоху" 17-22 июля в Праге

До 31 мая 2022 года проходит подача заявок на конкурсный отбор для участия в летней программе "Школы женского лидерства в цифровую эпоху" для студенток, выпускниц и тех, кто сейчас в начале профессионального пути.

После успешного второго выпуска зимней программы "Школы женского лидерства в цифровую эпоху" которая прошла в феврале 2022 года в Ницце (Франция), Европейская академия лидерства Huawei объявляет, что следующая летняя программа "Школы женского лидерства в цифровую эпоху" пройдет с 17 по 22 июля 2022 года в Праге (Чехия).

Прием заявок открыт онлайн до 31 мая 2022 года. Независимое жюри отберет 29 участников для бесплатной стипендиальной программы, состоящей из мастер-классов, командных проектов, активного обучения и культурного опыта. Участники будут отобраны от каждого из 27 государств-членов ЕС.

Также будет одна участница из Украины и одна участница из стран Западных Балкан. Для участниц конкурсного отбора с украинским гражданством: участницы могут жить в Украине или временно находиться в других странах.

Регистрация онлайн для участия в конкурсном отборе для участия в летней программе "Школы женского лидерства в цифровую эпоху" на сайте European Leadership Academy https://www.europeanleadershipacademy.eu/

Язык программы – английский.

Узнайте больше:

Программа https://www.youtube.com/watch?v=RKKtsr2Sjes: https://www.europeanleadershipacademy.eu/

Видеообзор программы: https://youtu.be/R4hJauiEUwQ

Впечатления участниц зимней программы "Школы женского лидерства в цифрову эпоху" https://www.youtube.com/watch?v=yWd5E1fNvQw

Видеозапись трансляции вебинара с анонсом летней программы "Школы женского лидерства в цифровую эпоху" 17 мая 2022 года https://www.youtube.com/watch?v=RKKtsr2Sjes

"Школа женского лидерства в цифровую эпоху" проходит в рамках более широкой инициативы Huawei "Семена для будущего" (Seeds for the Future). Эта программа подтверждает последовательную работу компании в сфере цифровой инклюзии, в том числе для обеспечения гендерного равенства. Эта программа направлена на то, чтобы вместе создать мир, в котором женщины смогут не только участвовать в цифровой трансформации сегодня, но и процветать и быть лидерами изменений в цифровом будущем.

Главный представитель Huawei в институциях Европейского Союза Тони Джин сказал: "Предстоящая летняя школа - это еще одна замечательная возможность для будущих лидеров получить новое представление о новых технологиях. Huawei по-прежнему привержена поддержке европейских талантов, и я с нетерпением жду сотрудничества с нашими чешскими партнерами, чтобы предоставить еще более мощный образовательный опыт".

Берта Хэрреро, программный директор "Школы женского лидерства в цифровую эпоху", сказала: "Женщины должны быть способны влиять и руководить технологической революцией. Именно поэтому наша учебная программа предоставляет молодым женщинам инструменты, необходимые для того, чтобы быть в авангарде цифровой трансформации в Европе. Независимо от того, с какой сферой деятельности они связаны (наукой, техникой или гуманитарной сферой), женщины должны играть ключевую роль в технологическом секторе. Важно, чтобы все участвовали в развитии новых технологий. Фактически, нужно обеспечить разнообразие в сфере технологий, и это будет первым шагом к построению действительно равноправного, инклюзивного мира, свободного от предубеждений и дискриминации".

О "Школе женского лидерства в цифровую эпоху" Европейской академии лидерства:

Целью Huawei и "Школы лидерства в цифровую эпоху" является признание огромного потенциала таланта женщин и проактивная поддержка и расширение возможностей девушек, чтобы они были могли быть лидерами технологической революции.

В 2022 году на конкурсный отбор зимней школы "Школы лидерства в цифровую эпоху" поступило более 2500 заявок от студенток и молодых специалисток со всей Европы.

Контакт в Украине: Алина Севастюк (sevastiuk.alina@huawei.com).