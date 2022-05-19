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Конкурсний відбір в "Школу жіночого лідерства в цифрову епоху" 17-22 липня в Празі

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Четвер 19 травня 2022 14:55
Конкурсний відбір в "Школу жіночого лідерства в цифрову епоху" 17-22 липня в Празі

До 31 травня 2022 року відбувається подання заявок на конкурсний відбір для участі у літній програмі "Школи жіночого лідерства в цифрову епоху" (School for Female Leadership in the Digital Age) для студенток, випускниць та тих, хто на початку своєї професійної кар'єри.

Після успішного другого випуску зимової програми "Школи жіночого лідерства у цифрову епоху", яка пройшла в лютому 2022 року в Ніцці (Франція), Європейська академія лідерства (European Leadership Academy) Huawei оголошує, що наступна літня програма "Школи жіночого лідерства у цифрову епоху" пройде з 17 до 22 липня 2022 року у Празі (Чехія).

Прийом заявок відкритий онлайн до 31 травня 2022 року. Незалежне журі відбере 29 учасників для безкоштовної стипендіальної програми, що складається з майстер-класів, командних проектів, активного навчання та культурного досвіду. Учасники будуть відібрані від кожної з 27 держав-членів ЄС.

Конкурсний відбір в &quot;Школу жіночого лідерства в цифрову епоху&quot; 17-22 липня в Празі

Також буде одна учасниця з України й одна учасниця з країн Західних Балкан. Для учасниць конкурсного відбору з українським громадянством: учасниці можуть жити в Україні або тимчасово перебувати в інших країнах.

Реєстрація онлайн для участі в конкурсному відборі для участі в літній програмі "Школи жіночого лідерства в цифрову епоху" на сайті European Leadership Academy https://www.europeanleadershipacademy.eu/

Мова програми - англійська.

Дізнайтеся більше:

"Школа жіночого лідерства в цифрову епоху" проходить в рамках більш широкої ініціативи Huawei "насіння для майбутнього" (Seeds for the Future). Ця програма підтверджує послідовну роботу компанії у сфері цифрової інклюзії, в тому числі для забезпечення гендерної рівності. Ця програма спрямована на те, щоб разом створити світ, в якому жінки зможуть не тільки брати участь у цифровій трансформації сьогодні, але і процвітати і бути лідерами змін в цифровому майбутньому.

Головний представник Huawei в інституціях Європейського Союзу Тоні Джин сказав: "Майбутня літня школа - це ще одна чудова можливість для майбутніх лідерів отримати нове уявлення про нові технології. Huawei як і раніше прихильна підтримці європейських талантів, і я з нетерпінням чекаю співпраці з нашими чеськими партнерами, щоб надати ще більш потужний освітній досвід".

Берта Херреро, програмний директор "Школи жіночого лідерства в цифрову епоху", сказала: "жінки повинні бути здатні впливати і керувати технологічною революцією. Саме тому наша навчальна програма надає молодим жінкам інструменти, необхідні для того, щоб бути в авангарді цифрової трансформації в Європі. Незалежно від того, з якою сферою діяльності вони пов'язані (наукою, технікою або гуманітарною сферою), жінки повинні відігравати ключову роль у технологічному секторі. Важливо, щоб усі брали участь у розвитку нових технологій. Фактично, потрібно забезпечити різноманітність у сфері технологій, і це буде першим кроком до побудови дійсно рівноправного, інклюзивного світу, вільного від упереджень і дискримінації".

Про "Школу жіночого лідерства в цифрову епоху" Європейської академії лідерства:

Метою Huawei й "Школи лідерства в цифрову епоху" є визнання величезного потенціалу таланту жінок і проактивна підтримка і розширення можливостей дівчат, щоб вони були могли бути лідерами технологічної революції.

У 2022 році на конкурсний відбір зимової школи "Школи лідерства в цифрову епоху" надійшло понад 2500 заявок від студенток і молодих спеціалісток з усієї Європи.

Контакт в Україні: Аліна Севастюк (sevastiuk.alina@huawei.com).

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