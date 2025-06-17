У конкурсі щодо призначення голови БЕБ виявлено суттєві суперечності, - експерт

"Станом на сьогодні у конкурсі на директора БЕБ так і не було опубліковано обов’язковий протокол затвердження результатів етапу практичних завдань, який відбувся 13 травня 2025 року. Відповідно до пункту 5.15 Регламенту комісії, усі рішення повинні бути оприлюднені на сайті Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за два робочі дні після їхнього підписання. Тож офіційна відсутність документа - порушення нормального адміністративного порядку та ознака небажання фіксувати рішення офіційно", - зазначив він.

При цьому, однією з найбільш тривожних ознак він називає повне самоусунення конкурсної комісії від ключової функції - безпосереднього оцінювання практичних завдань кандидатів.

"Цей етап є критичним, адже дозволяє перевірити здатність кандидатів аналізувати, приймати обґрунтовані рішення, демонструвати управлінське мислення та правову обізнаність. Однак, як стало відомо, саму перевірку конкурсна комісія делегувала невідомим експертам. Хто ці експерти? Які в них були повноваження, фаховий рівень, чи мали вони конфлікти інтересів - залишилось за ширмою. Жодного публічного документа про їх призначення чи підстави участі у процедурі немає. Цей факт порушує як принципи прозорості, закріплені у ст. 3 Закону України "Про Бюро економічної безпеки", так і базові засади доброчесного управління", - пише Цибулько

Ще одна фундаментальна вада, за його словами, це повна відсутність єдиних критеріїв оцінювання відповідей кандидатів. Як з’ясувалося, навіть за ідентичні відповіді різні кандидати отримували принципово різні оцінки.

"Натомість за протилежні позиції - однакові бали. У відкритому доступі немає ані орієнтовних правильних рішень, ані розшифровки логіки виставлення балів. Це створює враження хаосу, а в гіршому випадку - упередженості", - наголосив експерт.