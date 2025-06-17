ua en ru
Вт, 17 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У конкурсі щодо призначення голови БЕБ виявлено суттєві суперечності, - експерт

Вівторок 17 червня 2025 16:00
UA EN RU
У конкурсі щодо призначення голови БЕБ виявлено суттєві суперечності, - експерт Фото: експерт вважає, що у конкурсі щодо призначення голови БЕБ виявлено суттєві суперечності (facebook.com ESBU.GOV.UA)
Автор: Юлія Бойко

Процедура призначення нового голови Бюро економічної безпеки України (БЕБ) містить ознаки юридичних порушень і нехтування вимогами законодавства.

Про це пише політолог і публіцист Володимир Цибулько, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його колонку на Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогодні у конкурсі на директора БЕБ так і не було опубліковано обов’язковий протокол затвердження результатів етапу практичних завдань, який відбувся 13 травня 2025 року. Відповідно до пункту 5.15 Регламенту комісії, усі рішення повинні бути оприлюднені на сайті Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за два робочі дні після їхнього підписання. Тож офіційна відсутність документа - порушення нормального адміністративного порядку та ознака небажання фіксувати рішення офіційно", - зазначив він.

При цьому, однією з найбільш тривожних ознак він називає повне самоусунення конкурсної комісії від ключової функції - безпосереднього оцінювання практичних завдань кандидатів.

"Цей етап є критичним, адже дозволяє перевірити здатність кандидатів аналізувати, приймати обґрунтовані рішення, демонструвати управлінське мислення та правову обізнаність. Однак, як стало відомо, саму перевірку конкурсна комісія делегувала невідомим експертам. Хто ці експерти? Які в них були повноваження, фаховий рівень, чи мали вони конфлікти інтересів - залишилось за ширмою. Жодного публічного документа про їх призначення чи підстави участі у процедурі немає. Цей факт порушує як принципи прозорості, закріплені у ст. 3 Закону України "Про Бюро економічної безпеки", так і базові засади доброчесного управління", - пише Цибулько

Ще одна фундаментальна вада, за його словами, це повна відсутність єдиних критеріїв оцінювання відповідей кандидатів. Як з’ясувалося, навіть за ідентичні відповіді різні кандидати отримували принципово різні оцінки.

"Натомість за протилежні позиції - однакові бали. У відкритому доступі немає ані орієнтовних правильних рішень, ані розшифровки логіки виставлення балів. Це створює враження хаосу, а в гіршому випадку - упередженості", - наголосив експерт.

Як повідомлялось, комісія з добору директора Бюро економічної безпеки України продовжить конкурс та співбесіди, попри прохання СБУ надати час для перевірки трьох кандидатів, які можуть мати зв'язки з РФ.

Нагадаємо, журналісти з’ясували що керівник підрозділу детективів НАБУ та кандидат на посаду директора БЕБ Олександр Скомаров приховав російське громадянство батька, який має бізнес в так званій "ЛНР".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бюро економічної безпеки
Новини
Люди під завалами та робота авіації: все про наслідки атаки РФ по районах Києва
Люди під завалами та робота авіації: все про наслідки атаки РФ по районах Києва
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді