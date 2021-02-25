Конкурс на кандидата в судьи ЕСПЧ: когда начнется прием документов

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины определила сроки приема документов. Подать документы можно будет уже с 1 марта 2021 года.

Прием документов от кандидатов на должность судьи ЕСПЧ будет длиться до 30 марта 2021 года. Документы можно будет подать по почте или лично по адресу: 01220, м. Киев, ул. Банковая, 11, Офис Президента Украины.

Какие документы нужно подать:

написанное собственноручно письменное заявление об участии в конкурсе;

автобиографию;

мотивационное письмо с изложенными мотивами быть избранным судьей ЕСПЧ от Украины;

копию паспорта гражданина Украины;

копию диплома о высшем юридическом образовании (с приложениями), полученное в Украине, и/или копии документов о высшем юридическом образовании, полученном в иностранном государстве, вместе с копиями документов, подтверждающих их признание в Украине;

копии документов об ученой степени, ученом звании (при наличии) вместе с копиями документов, подтверждающих их признание в Украине;

копии документов, подтверждающих стаж профессиональной деятельности в области права или опыт научной или научно-педагогической деятельности в этой сфере, или опыт деятельности в области защиты прав человека и основополагающих свобод;

написанное собственноручно письменное заявление об отсутствии обстоятельств, которые не позволяют быть судьей ЕСПЧ от Украины;

письменное согласие на обработку персональных данных.

Кроме того, сегодня был избран глава конкурсной комиссии. Комиссию возглавил профессор кафедры международного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Александр Сердюк.