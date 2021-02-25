Конкурс на кандидата в судьи ЕСПЧ: когда начнется прием документов

Прием документов от кандидатов на должность судьи ЕСПЧ будет длиться до 30 марта 2021 года. Документы можно будет подать по почте или лично по адресу: 01220, м. Киев, ул. Банковая, 11, Офис Президента Украины.
Какие документы нужно подать:
написанное собственноручно письменное заявление об участии в конкурсе;
автобиографию;
мотивационное письмо с изложенными мотивами быть избранным судьей ЕСПЧ от Украины;
копию паспорта гражданина Украины;
копию диплома о высшем юридическом образовании (с приложениями), полученное в Украине, и/или копии документов о высшем юридическом образовании, полученном в иностранном государстве, вместе с копиями документов, подтверждающих их признание в Украине;
копии документов об ученой степени, ученом звании (при наличии) вместе с копиями документов, подтверждающих их признание в Украине;
копии документов, подтверждающих стаж профессиональной деятельности в области права или опыт научной или научно-педагогической деятельности в этой сфере, или опыт деятельности в области защиты прав человека и основополагающих свобод;
написанное собственноручно письменное заявление об отсутствии обстоятельств, которые не позволяют быть судьей ЕСПЧ от Украины;
письменное согласие на обработку персональных данных.
Кроме того, сегодня был избран глава конкурсной комиссии. Комиссию возглавил профессор кафедры международного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Александр Сердюк.
Напомним, на прошлой неделе президент Владимир Зеленский объявил о проведении конкурса на кандидата в судьи ЕСПЧ от Украины. Глава государства также определил, кто может и не может быть кандидатом в судьи ЕСПЧ.