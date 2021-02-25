Конкурс на кандидата в судді ЄСПЛ: коли почнеться прийом документів

Конкурсна комісія із добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України визначила терміни прийому документів. Подати документи можна буде вже з 1 березня 2021 року.
Прийом документів від кандидатів на посаду судді ЄСПЛ буде тривати до 30 березня 2021 року. Документи можна буде подати поштою або особисто за адресою: 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11, Офіс Президента України.
Які документи потрібно подати:
Крім того, сьогодні було обрано голову конкурсної комісії. Комісію очолив професор кафедри міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Олександр Сердюк.
Нагадаємо, минулого тижня президент Володимир Зеленський оголосив про проведення конкурсу на кандидата в судді ЄСПЛ від України. Глава держави також визначив, хто може та не може бути кандидатом в судді ЄСПЛ.