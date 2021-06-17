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Конкурс на должность главы Бюро экономической безопасности уже начался, - Марченко

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Четверг 17 июня 2021 10:53
Конкурс на должность главы Бюро экономической безопасности уже начался, - Марченко Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Начался конкурс на должность главы недавно созданного Бюро экономической безопасности (БЭБ). Прием заявок будет проходить до 7 июля.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в интервью "24 каналу".

По его словам, деятельность Бюро будет иметь эффект, если в этот орган наберут людей с незапятнанной репутацией и с добродетелью, а отбор туда будет достаточно прозрачный и непредвзятый.

"Мы уже объявили конкурс на подачу заявок. Он будет происходить, кажется, до 7 июля. Потом я, как член конкурсной комиссии, и некоторые другие члены будем отбирать главу Бюро и будем создавать этот орган", - сказал Марченко.

Как известно, директора БЭБ назначает Кабмин по представлению премьер-министра по результатам открытого конкурса. В конкурсную комиссию входят три человека от Совета национальной безопасности и обороны, три человека от Верховной рады и три человека от КМУ.

Срок пребывания главы БЭБ в должности - 5 лет. При этом руководитель не сможет работать более двух сроков подряд.

Согласно закону, Бюро экономической безопасности - единственный орган государственной власти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями. Он получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции.

РБК-Украина писало, что в начале мая Кабинет министров Украины образовал Бюро экономической безопасности.

Напомним, в конце января 2021 года Верховная рада одобрила закон о создании Бюро экономической безопасности.

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