Конкурс на посаду глави новоствореного Бюро економічної безпеки вже почався, - Марченко

За його словами, діяльність Бюро матиме ефект, якщо в цей орган наберуть людей з незаплямованою репутацією і з доброчесністю, а відбір туди буде досить прозорий і незаангажований.

"Ми вже оголосили конкурс на подання заявок. Він буде відбуватися, здається, до 7 липня. Потім я, як член конкурсної комісії, й деякі інші члени будемо відбирати голову Бюро і будемо створювати цей орган", - сказав Марченко.

Як відомо, директора БЕБ призначає Кабмін за поданням прем'єр-міністра за результатами відкритого конкурсу. У конкурсну комісію входять три людини від Ради національної безпеки та оборони, три людини від Верховної ради та три людини від КМУ.

Термін перебування глави БЕБ на посаді - 5 років. При цьому керівник не зможе працювати понад два терміни поспіль.

Згідно з законом, Бюро економічної безпеки - єдиний орган державної влади, відповідальний за боротьбу з економічними злочинами. Він отримає відповідні повноваження Служби безпеки України та податкової міліції.