Конкурс на директора НАБУ продовжили до 20 грудня

Конкурс з відбору директора Національного антикорупційного бюро України продовжили. Кандидати можуть подати документи до 20 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ.

Відповідну заяву зробив голова комісії Микола Кучерявенко. Він зазначив,ю що термін прийому документів продовжили через нестабільну ситуацію в країні та перебої з електропостачанням.

В НАБУ нагадали вимоги, кандидат повинен:

бути громадянин України;

мати вищу юридичну освіту (спеціаліст або магістр);

мати стаж роботи в галузі права не менше 10 років;

мати досвід роботи на керівних посадах у державних органах, установах, організаціях, у тому числі за кордоном, або в міжнародних організаціях не менше 5 років;

володіти державною мовою;

мати високі ділові та моральні якості; відповідний освітній і професійний рівень;

за станом здоров'я спроможний виконувати відповідні службові обов'язки.

Нагадаємо, у вересні Рада ввела ще одну вимогу до кандидатів на посаду директора НАБУ. Тепер на посаду не можуть призначити особу, яка перебувала за межами нашої країни сукупно більше ніж 21 день.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.