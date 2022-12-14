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Конкурс на директора НАБУ продовжили до 20 грудня

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Київ, Середа 14 грудня 2022 15:24
Конкурс на директора НАБУ продовжили до 20 грудня Фото: конкурс з відбору директора НАБУ триватиме до 20 жовтня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Конкурс з відбору директора Національного антикорупційного бюро України продовжили. Кандидати можуть подати документи до 20 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ.

Відповідну заяву зробив голова комісії Микола Кучерявенко. Він зазначив,ю що термін прийому документів продовжили через нестабільну ситуацію в країні та перебої з електропостачанням.

В НАБУ нагадали вимоги, кандидат повинен:

  • бути громадянин України;
  • мати вищу юридичну освіту (спеціаліст або магістр);
  • мати стаж роботи в галузі права не менше 10 років;
  • мати досвід роботи на керівних посадах у державних органах, установах, організаціях, у тому числі за кордоном, або в міжнародних організаціях не менше 5 років;
  • володіти державною мовою;
  • мати високі ділові та моральні якості; відповідний освітній і професійний рівень;
  • за станом здоров'я спроможний виконувати відповідні службові обов'язки.

Нагадаємо, у вересні Рада ввела ще одну вимогу до кандидатів на посаду директора НАБУ. Тепер на посаду не можуть призначити особу, яка перебувала за межами нашої країни сукупно більше ніж 21 день.

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