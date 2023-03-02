Конкурс на директора НАБУ. Кравченко заявив, що не розуміє підстав, на яких його кандидатуру було відкинуто

Керівник Бучанської окружної прокуратури Руслан Кравченко, якого Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора визнаала недоброчесним, заявив, що не розуміє підстав, на яких його кандидатуру було відкинуто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кравченка в інтерв’ю УНН .

"Сьогодні мені невідомі конкретні причини та підстави, чому особисто я не відповідаю критеріям доброчесності. Розумієте, відповідно до критеріїв та методики оцінки кандидатів, Комісія повинна була опублікувати не тільки перелік кандидатів, які не відповідають критерію доброчесності, а й повне обґрунтування щодо кожного кандидата. Але на сьогодні ніяких як офіційних, так і не офіційних пояснень від членів Комісії немає", - заявив він.

Він також зазначив, що надав повну інформацію щодо свого фінансового стану, обставин життя тощо. Дані про себе Кравченко супроводив наданими Комісії додатковими матеріалами та документами. А відтак претендент заявляє, що вимагати роз’яснень.

Тим більше, що, за словами Кравченка, рішення комісії "буде перешкоджати роботі та службі, зачіпає мої та моєї сім'ї законні інтереси та права. Через це я і подав клопотання до Комісії, аби вони надали мені повну інформацію та копії всіх документів щодо прийнятого рішення".

Однак чи звертатися до суду, Кравченко поки не вирішив. Оскарження ним рішення комісії залежатиме від тих документів, які надасть Комісія у відповідь на його запит.

Нагадаємо, після останнього засідання Комісії з проведення конкурсу на посаду директора Національного антикорупційного бюро 11 кандидатів допущені до співбесід щодо відповідності критерію компетентності.